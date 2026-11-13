Свёклу скупаю оптом: готовлю закуску с рубиновым блеском — улетает быстрее котлет

Как приготовить свекольную намазку

Из свеклы можно приготовить не только борщ или винегрет, но и горячую икру, которая останется такой же вкусной и на утро.

Ингредиенты

Вам потребуется:

вареная свекла среднего размера – 3-4 шт.;

крупный репчатый лук – 2 шт.;

квашеная капуста – 200 г;

консервированный горошек – 1 банка;

свежий укроп;

зира – 1 ч. л.;

растительное масло для смазывания сковороды;

соль;

черный перец.

Способ приготовления

Нарезанный полукольцами лук обжаривайте о тех пор, пока он не станет мягким и не приобретет золотистый цвет.

Капусту отожмите от рассола, переложите на сковородку к луку и жарьте еще 5 минут, чтобы она стала мягкой. Если она кислая, то перед жаркой промойте ее в холодной воде и отожмите.

Добавьте на сковороду консервированный горошек, предварительно слив излишки жидкости.

Свеклу можно мелко нарезать кубиками или крупно натереть. Добавьте ее на сковородку, посолите, поперчите, посыпьте зирой. Жарьте еще пару минут, затем выключите конфорку и посыпьте икру нарезанным укропом.

Делаем закуску вкуснее

Если вы не отварите свеклу, а запечете ее в духовке, то она будет еще более сладкой, ароматной и сочной. А если в сковородку вы добавите грибы или 200-300 г готового фарша, то получите полноценный сытный обед.