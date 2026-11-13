К зимнему сезону в Петербурге ощущается нехватка до 18% дворников

Город уже настраивается на зимний режим, и цифры говорят сами за себя. На заседании комиссии ЗакСа по городскому хозяйству озвучили не только масштабы укомплектованности служб, но и планы по борьбе со снегом.
Ситуация с кадрами далека от идеальной, однако техника и дополнительные меры должны сгладить нехватку рабочих рук.
Кадры: где проседает штат
Дефицит сотрудников заметен в ключевых подразделениях:
- в комитете по благоустройству не хватает 18% работников;
- жилищные агентства недобирают 14% персонала;
- обеспеченность по специальностям разная: водители — 91%, механизаторы — 84%, специалисты ручной уборки — 82%.
Техника и резервы: чем закроют пробелы
Парк спецтехники доведён до 1 671 машины — часть техники вернули в строй после ремонта. В штатном режиме ежедневно на улицы будут выходить 684 единицы, а в сильные снегопады — до 988 машин.
Чего ждать горожанам
Учитывая нехватку дворников (сейчас их 5 500, это 86% от плана), стоит быть готовыми к локальным задержкам в расчистке дворов. Чтобы сгладить пиковые нагрузки, к уборке планируют привлекать студентов и временных работников.
Если во дворе долго не убирают снег, логичнее всего обратиться в жилищное агентство района — так сигнал быстрее дойдёт до исполнителей.
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