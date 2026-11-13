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Белое безумие надвигается: Петербург и часть Ленобласти накроет снегом

Опубликовано: 13 ноября 2026 07:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Белое безумие надвигается: Петербург и часть Ленобласти накроет снегом
фото Global Look Press
Чего ждать в Петербурге и области

Атмосферный фронт, идущий от Калининграда через Прибалтику, принесёт в регион первый устойчивый снег. Уже утром 13‑го снежный покров станет заметным.

Где и сколько выпадет снега

Больше всего осадков ожидается на Карельском перешейке и Волосовской возвышенности — там высота временного снежного покрова может достичь 3–8 сантиметров.

В самом Петербурге слой снега составит 1–3 сантиметра. Количество осадков в пересчёте на воду — 5–10 миллиметров. Сначала снег ляжет на Карельском перешейке и юго‑западе региона, затем зона осадков начнёт смещаться на восток.

Температура и характер осадков

В течение суток температура в городе будет держаться на уровне +1…+3 градуса. Из‑за этого снег нередко будет чередоваться с дождём: мокрый снег может быстро подтаивать, а на дорогах появляться скользкие участки.

Что учесть в ближайшие дни

  • проверьте щётки и омывающую жидкость в машине — мокрый снег быстро пачкает стёкла;
  • наденьте обувь с нескользящей подошвой: даже тонкий слой снега плюс вода дают коварную наледь;
  • водителям — снизьте скорость и держите увеличенную дистанцию: тормозной путь на мокром покрытии заметно растёт;
  • уберите с балконов незакреплённые предметы: при фронтальных ветрах они могут стать опасными.

Первый снег — не повод для паники, но хороший повод перепроверить мелочи: чуть больше внимания к дороге и обуви — и переход на зимний режим пройдёт спокойно.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Россию пожалует настоящая зима.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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