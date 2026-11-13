3 капли на подошву – и шагаю по льду как по красной дорожке: проверенная хитрость против скользких ботинок

При гололеде вы рискуете не только обувью, но и своим здоровьем.

К счастью, есть способ сделать подошву зимних ботинок и сапог особенно цепкой – она будет вгрызаться в лед подобно присоскам, и вы перестанете кататься как на коньках. Секрет – в песке: он повысит трение и защитит от скольжения.

Как сделать гладкую подошву цепкой

Подготовьте силиконовый гель, сухой песок, бумагу и ватную палочку. Очистите подошву от загрязнений и высушите ее.

На выступающих частях протектора выберите 3 участка так, чтобы канавки для отвода воды не закрывались. На каждый участок нанесите по одной капле клея и тут же присыпьте песком, стряхнув излишек. Так вы сделаете три шершавых участка на каждой подошве.

Сразу после этого обувь не надевайте – пусть состав отвердеет. Поэтому делать это лучше поздно вечером, перед сном. Утром протрите подошву салфеткой и чуть согните ее – необходимо, чтобы песочные участки не отрывались.