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3 капли на подошву – и шагаю по льду как по красной дорожке: проверенная хитрость против скользких ботинок

Опубликовано: 13 ноября 2026 07:10
 Проверено редакцией
3 капли на подошву – и шагаю по льду как по красной дорожке: проверенная хитрость против скользких ботинок
3 капли на подошву – и шагаю по льду как по красной дорожке: проверенная хитрость против скользких ботинок
Городовой ру
При гололеде вы рискуете не только обувью, но и своим здоровьем.

К счастью, есть способ сделать подошву зимних ботинок и сапог особенно цепкой – она будет вгрызаться в лед подобно присоскам, и вы перестанете кататься как на коньках. Секрет – в песке: он повысит трение и защитит от скольжения.

Как сделать гладкую подошву цепкой

Подготовьте силиконовый гель, сухой песок, бумагу и ватную палочку. Очистите подошву от загрязнений и высушите ее.

На выступающих частях протектора выберите 3 участка так, чтобы канавки для отвода воды не закрывались. На каждый участок нанесите по одной капле клея и тут же присыпьте песком, стряхнув излишек. Так вы сделаете три шершавых участка на каждой подошве.

Сразу после этого обувь не надевайте – пусть состав отвердеет. Поэтому делать это лучше поздно вечером, перед сном. Утром протрите подошву салфеткой и чуть согните ее – необходимо, чтобы песочные участки не отрывались.

Важно: своевременно очищайте канавки от загрязнений и забившихся камушков. Часто из-за заполненного протектора подошва скользит сильнее обычного.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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