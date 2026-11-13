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Предварительный прогноз синоптиков: какой будет погода в России предстоящей зимой

Опубликовано: 13 ноября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
Предварительный прогноз синоптиков: какой будет погода в России предстоящей зимой
фото Global Look Press
Что стоит за погодными переменами

Синоптики пересмотрели сезонные модели, и картина зимы изменилась почти до неузнаваемости. Единого сценария для всей страны не будет: где‑то ждут аномальное тепло, а где‑то — рекордный холод и штормы.

Почему прогнозы так изменились

На погоду повлияли сразу три фактора: мощное Эль‑Ниньо в Тихом океане, перегрев арктических масс и устойчивый купол давления над Гренландией.

Итог — «качели»: тёплые периоды будут резко обрываться холодными вторжениями. В среднем фон мягче нормы на 1–2 градуса, но в европейском центре температура способна падать до −15…−20 °C.

Где какой сценарий

  • Дальний Восток — самый суровый регион: холод ниже нормы, рекорды мороза, штормы и метели, способные остановить транспорт.
  • Поволжье и Урал — зона неопределённости: в Казани и Екатеринбурге возможен плюс 2 градуса к норме, но в первой половине декабря велики риски резких волн холода.
  • Северо‑Запад, Север и Юг — аномальное тепло: на севере плюс 1–3,5 градуса к норме, на Кубани и Ставрополье — затяжная дождливая осень, а в горах Кавказа — снежный накат и угроза лавин.

Осадки: туман, наледь и ледяной дождь

Вместо ровных сугробов — капризная погода: оттепели с переходом в мокрый снег, густые туманы и ледяные дожди. Последние особенно опасны — они обледеняют провода и дороги, а значит, вероятны перебои с электричеством и аварийные ситуации на трассах.

Октябрь уже намекнул, что готовиться стоит заранее: в Мурманске воздух прогрелся до +11,7 °C, а столичный октябрь стал вторым самым тёплым за всю историю наблюдений. Эль‑Ниньо продолжит переписывать рекорды всю зиму — так что гибкость в планах сейчас важнее любой статистики.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему зимы в России становятся все более непредсказуемыми и «нервными».

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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