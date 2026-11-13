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«Бычье сердце» и «Де Барао» — в утиль: в тренде другой сорт на сезон-2027 — грядки превращаются в фабрику томатов

Опубликовано: 13 ноября 2026 10:22
 Проверено редакцией
«Бычье сердце» и «Де Барао» — в утиль: в тренде другой сорт на сезон-2027 — грядки превращаются в фабрику томатов
«Бычье сердце» и «Де Барао» — в утиль: в тренде другой сорт на сезон-2027 — грядки превращаются в фабрику томатов
Городовой ру
Если вы ищете сорт томатов на 2027 год, присмотритесь к «Астраханскому».

Кусты у него вырастают крепкими и здоровыми, помидоры – ровными и красными. Использовать плоды можно для приготовления салатов, соков, соусов и заготовок на зиму.

Особенности сорта

«Астраханский» – среднеспелый сорт: от первых всходов до созревания проходит около 120 дней. Высота кустов – всего 70 см, поэтому выращивать их можно в открытом грунте для теплых регионов. В прохладных областях лучше высаживайте их в теплицах.

Помидоры вырастают ярко-красного цвета, гладкими и круглыми, средним весом около 100 г, максимальным – 150 г. Вкус у них сладкий, с легкими нотками кислинки, мякоть – сочная и не водянистая.

Если вам нужно много ровных помидоров, то «Астраханский» – ваш вариант: плодоношение у него стабильное и обильное.

Как выращивать

В почву семена заделывайте на глубину 1-1,5 см. После окончания возвратных заморозков можно пересаживать рассаду в открытый грунт или в теплицу. Расстояние между растениями сохраняйте в пределах 45 см, между рядами – 65 см.

Полив должен быть умеренным, под корень. Не пренебрегайте мульчированием: защитный слой предотвращает перегрев почвы и слишком быстрое испарение влаги. Если плодов чересчур много, подвяжите кусты, не давая кистям касаться почвы.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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