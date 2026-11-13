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«Живая вода»: лью под корень капризуле – и замиокулькас штампует побеги день и ночь

Опубликовано: 13 ноября 2026 14:07
 Проверено редакцией
«Живая вода»: лью под корень капризуле – и замиокулькас штампует побеги день и ночь
«Живая вода»: лью под корень капризуле – и замиокулькас штампует побеги день и ночь
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Чем подкормить замиокулькас

Замиокулькас является популярным декоративным растением, которое ценится за свою неприхотливость. Для поддержания оптимального развития и эстетических характеристик суккулента необходим систематический уход, включая регулярное внесение удобрений.

Подкормки способствуют восполнению дефицита питательных веществ в почве. Как правило, для этих целей применяются комплексные составы, включающие азот, фосфор, калий и комплекс микроэлементов.

В период активной вегетации рекомендуется проводить подкормку с периодичностью один раз в 2–3 недели.

Альтернативным и эффективным методом является использование негазированной минеральной воды.

Минеральная вода содержит ряд элементов, способствующих обогащению субстрата и оптимизации питания растения. При выборе средства важно исключить наличие газа и сторонних добавок во избежание повреждения корневой системы.

Кроме того, использование минеральной воды способствует поддержанию оптимального баланса микроэлементов, активизации метаболических процессов и гармоничному развитию растений.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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