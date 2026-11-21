С пельменями не вожусь: готовлю «ленивый» вариант – минимум затрат, максимум удовольствия

Рецепт очень быстрых пельменей

Классический процесс приготовления пельменей требует временных затрат, в связи с чем широкое распространение получили альтернативные экспресс-рецепты. Этот метод позволяет оптимизировать процесс, исключив этапы замеса теста и ручной формовки, при этом сохраняя традиционные вкусовые качества блюда.

Необходимые ингредиенты:

мясной фарш — 350 г,

мука — 1 стакан,

вода — 150 мл,

куриные яйца — 2 шт.,

соль и перец — по вкусу.

Технология приготовления

Для подготовки основы необходимо взбить яйца с водой и солью, постепенно вводя просеянную муку до достижения консистенции густого теста. Далее следует добавить фарш и тщательно перемешать полученную массу.

В кипящую подсоленную воду с помощью чайной ложки порционно выкладывается подготовленная смесь. Блюдо необходимо помешивать до момента всплытия, после чего варить в течение 10 минут с момента повторного закипания.

Пельмени можно подавать с майонезом либо с соусом на основе сметаны, муки и воды, приготовление которого занимает всего несколько минут. Для сервировки рекомендуется использовать свежую зелень. Приятного аппетита.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Остатки картофельного пюре не выбрасываю: готовлю вкуснятину на завтрак за 5 минут — семья в восторге.

Быстро и очень вкусно: раскрыт рецепт тушеной картошки, как в советских столовых.