Не лук и не лед: добавляю в фарш 1 щепотку — пельмени не разваливаются при варке, а мясной бульон остается внутри

Добавляем в фарш для пельменей желатин - начинка становится вкуснее

При лепке домашних пельменей принято уделять время качеству теста, но иногда даже оно не позволяет исправить ситуацию. Во время варки некоторые пельмени могут раскрыться, из-за чего мясной сок оказывается в воде. Есть способ, который поможет исправить эту проблему.

Попробуйте добавить в фарш немного желатина, что позволит связать влагу и сделать блюдо более сочным.

Для чего нужен желатин

Во время готовки фарш может выделять влагу, из-за чего лепить пельмени становится трудно. Если мясной сок окажется по краям теста, то их будет проблематично слепить. Именно такие заготовки и развариваются после опускания в кипяток.

Добавьте половину чайной ложки желатина в фарш. Это количество рассчитано на 500 г мясной начинки. Не стоит класть желатина больше, иначе фарш получится менее вкусным.

Что понадобится для начинки

500 г мяса, 1 луковица, 80 мл ледяной воды, желатин - ½ чайной ложки, соль и перец - по вкусу.

Прокрутите мясо и лук через мясорубку, добавьте перец и соль. Влейте холодную воду, всыпьте желатин и перемешайте фарш. Перед лепкой он должен настояться 30 минут, сообщает vluki.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова ответственно подходит к приготовлению не только начинки, но и теста. Важно выбирать муку с высоким содержанием клейковины, а также добавлять в тесто подсолнечное масло. Достаточно буквально одной столовой ложки. Масло делает тесто эластичным и податливым.

Фото: Сгенерировано ИИ

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