«Сушите весла»: в чем проблема прогулок по рекам и каналам Петербурга

Как прошел год для судовладельцев

В Петербурге официально завершилась навигация на реках и каналах — это значит, что разводка мостов уходит на паузу (за исключением редких технических случаев до 30 ноября). Для горожан это плюс: поздние возвращения домой станут проще, а вот для прогулочного флота сезон фактически уже закончился.

Что меняется для города и туристов

Формальное закрытие навигации подводит черту под сезоном речных прогулок. Хотя прямого запрета на выходы нет, в ноябре возить пассажиров почти бессмысленно: холод, мало туристов, и спрос резко падает.

Многие компании ещё пару недель назад свернули программы — пассажиропоток заметно просел, доходы снизились, а погода только усугубляла ситуацию.

Споры и поиски решений на рынке

Участники рынка по‑разному объясняют трудности: одни винят высокую конкуренцию и перегруженность водных путей, другие требуют жёстче контролировать «серые» схемы, третьи пытаются удержать клиента новыми развлечениями на борту.

В качестве эксперимента прошлой зимой опробовали катания на судах на воздушной подушке — формат интересный, но массовым не стал, передает источник.

Бизнес продолжит пробовать, но всерьёз рассчитывать на зимний заработок не приходится: аудитория невелика, а высокая цена отпугнёт и тех, кто готов рискнуть.

Замкнутый круг старого флота

Из‑за падения доходов обновлять флот решаются немногие — средний возраст судов уже перевалил за 30 лет. Потрёпанный вид теплоходов отпугивает туристов, а низкий спрос мешает вкладываться в модернизацию. Получается замкнутый круг: пассажиры не хотят старые суда, компании не могут купить новые.

Сезон ушёл, но проблемы остались — и решать их придётся не за пару месяцев. А пока — привыкаем к тому, что главная водная романтика Петербурга до весны уходит на покой.

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