Не яд и не ультразвук: в ноябре убираю 2 главных «магнита» для мышей — и дом встречает зиму спокойнее

За несколько месяцев тишины загородный дом легко превращается в пристанище для мышей.

Грызуны не нуждаются в людях: им хватает еды и укромных уголков. Чтобы весной не разбирать испорченные вещи, подготовьте жильё к долгому простою заранее.

Лишите их провизии

Главная причина, по которой зверьки остаются, — доступ к пище. Крупы, сушёные фрукты, семечки, сладости и корм для питомцев привлекают их в первую очередь. Увезите всё съедобное с собой. То, что должно остаться, пересыпьте в стеклянную или жестяную тару с завинчивающейся крышкой. Пакеты и картонные упаковки — не преграда: их легко прогрызть.

Разберите завалы

Мыши обустраивают гнёзда из подручного материала. Газеты, коробки, ветхие пледы и одежда, которую никто не носит, — идеальная основа. Избавьтесь от ненужного, а вещи, которые остаются, уберите в закрытые ящики.

Заделайте лазейки

Осмотрите дом снаружи и внутри: фундамент, углы, дверные проёмы, вентиляцию, места выхода труб. Зверьку достаточно щели в 6–7 миллиметров, чтобы пробраться внутрь. Заполните все отверстия сеткой из металла или другим прочным материалом. Одна пена без армирования не всегда выдерживает натиск.

Не забудьте про скрытые зоны

Загляните за шкафы и под бытовую технику. Уберите крошки, промойте ведро для отходов, проверьте уплотнители на дверях. Не ставьте кормушки и мешки с зерном у стен. Вентиляцию оставьте, но прикройте её металлической решёткой.

Полезный совет

Автор "Городового" Алина Владимирова советует сфотографировать все обработанные щели перед отъездом. Весной вы сразу вспомните, где искать следы, и не пропустите новые дыры.