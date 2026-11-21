Не дарите на Новый год эти 5 вещей даже самым близким людям: пора запомнить раз и навсегда, чтобы не попасть впросак

Какие подарки нельзя дарить даже самым близким людям

На Новый год принято дарить подарки близким, но иногда даже красивая упаковка способна испортить настроение. Это связано не со стоимостью подарка, а его содержанием. Некоторые вещи нельзя назвать уместными, так как они воспринимаются в качестве намека или обязанности.

Особенно обидно получить такой подарок от самого близкого человека. С какими вещами не нужно экспериментировать?

Средства для похудения и косметика против морщин

Крем против антивозрастных изменений, средства для похудения или от выпадения волос смотрятся практичными подарками, но на самом деле многие их воспринимают как намек на проблемы со внешностью.

Если хочется вручить косметический подарок, то следует отдать предпочтение нейтральным линейкам.

Домашнее животное

Котенок, щенок под елкой может показаться отличным подарком, но важно понимать, что животное не является игрушкой, а предполагает ответственность на долгие годы.

Такой подарок подразумевает большие расходы, к которым готов не каждый человек. Лучше согласовывать это заранее, а не пытаться сделать сюрприз.

Бытовая техника

Кухонные комбайны, сковородки, пылесосы, утюги и прочая техника является полезным подарком в том случае, если человек говорил об этом. Иногда подобные презенты воспринимаются иначе. Некоторые люди воспринимают такой подарок как намек на необходимость больше готовить, убираться и т.д.

Обувь и одежда без предварительной примерки

Вещи способны не подойти по размеру человеку, из-за чего они будут пылиться в шкафу. Также может не понравиться цвет, фасон, стиль вещей. Лучше всего вручить подарочный сертификат.

Подарки с дополнительными расходами

Не стоит дарить те вещи, которые нужно содержать при пользовании. Речь идет о кофемашине или устройстве с платной подпиской. Подарок кажется роскошным, но постепенно он превращается в дополнительную финансовую нагрузку для человека, сообщает usolie.info.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова к этому списку также бы отнесла парфюмерию, гаджеты, сувениры с символом года, весы, абонементы в зал, комнатные растения, подарки с черным юмором, книги.

Фото: Сгенерировано ИИ

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