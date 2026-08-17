От сухих +20 °C во вторник до шторма в 18 м/с в среду: как южный циклон устроит Петербургу погодные качели

Над Скандинавией и Балтикой закрутился мощный высотный циклон. Он набирает силу и несет в наш регион дожди.
Погода на этой неделе будет очень быстрой на перемены, хотя температура останется удивительно стабильной, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Градусники держат планку
Почти всю неделю в Петербурге будет комфортное для конца августа тепло — около +20 °C. Единственным «черным пятном» станет среда, когда погода испортится окончательно.
Начало недели: от мокрого к сухому
- Понедельник: День пролетит под аккомпанемент частых, но коротких дождей.
- Вторник: Погода заметно улучшится. Осадков практически не будет, можно смело планировать долгие прогулки.
Среда — берегите зонты
В среду к нам с юга примчится активный циклон. Южные циклоны — известные вредители: они зачерпывают много влаги над теплыми морями и несут в наши края ливни.
- Дожди: город начнет заливать еще ночью. Сильный дождь продержится весь день и уйдет только к ночи четверга.
- Кому достанется больше: основной удар примут Петербург и запад Ленинградской области. На востоке области будет спокойнее.
- Холод и ветер: из-за плотных туч похолодает до +14…+16 °C. Северный ветер усилится до 13 м/с. На Финском заливе разыграется настоящий шторм с порывами до 18 м/с.
Конец недели: солнце возвращается
- Четверг: циклон уползет на север. Днем дожди наконец прекратятся, и станет заметно теплее.
- Пятница и выходные: погода наладится. Осадков станет совсем мало — возможны лишь редкие кратковременные дожди. Воздух снова прогреется до приятных +20 °C.
Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода ждет петербуржцев из-за циклона, уходящего в Карелию.