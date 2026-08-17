Городовой / Новости Петербурга / От сухих +20 °C во вторник до шторма в 18 м/с в среду: как южный циклон устроит Петербургу погодные качели
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кто решит уравнение за 5 класс без калькулятора — тому стальная пятерка. Слабо с 1 попытки? Полезное
Обошли даже Выборг: как молодой посёлок Новоселье выбил ремонт дворов и новые парки к 101-летию Ленобласти Новости Петербурга
Почему в Европе не ставят металлические двери в квартиры, хотя в России они стали нормой Новости Петербурга
Панорамные окна, бассейны и теплый «гараж» для яхт: раскрыты детали нового курорта в Петербурге Новости Петербурга
Скошенную траву не выбрасываю – решаю 100 задач на огороде: а вы ее недооцениваете Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

От сухих +20 °C во вторник до шторма в 18 м/с в среду: как южный циклон устроит Петербургу погодные качели

Опубликовано: 17 августа 2026 11:38
 Проверено редакцией
От сухих +20 °C во вторник до шторма в 18 м/с в среду: как южный циклон устроит Петербургу погодные качели
От сухих +20 °C во вторник до шторма в 18 м/с в среду: как южный циклон устроит Петербургу погодные качели
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Северную столицу ожидает неделя погодных контрастов: от редких дождей до настоящей бури в Петербурге.

Над Скандинавией и Балтикой закрутился мощный высотный циклон. Он набирает силу и несет в наш регион дожди.

Погода на этой неделе будет очень быстрой на перемены, хотя температура останется удивительно стабильной, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Градусники держат планку

Почти всю неделю в Петербурге будет комфортное для конца августа тепло — около +20 °C. Единственным «черным пятном» станет среда, когда погода испортится окончательно.

Начало недели: от мокрого к сухому

  • Понедельник: День пролетит под аккомпанемент частых, но коротких дождей.
  • Вторник: Погода заметно улучшится. Осадков практически не будет, можно смело планировать долгие прогулки.

Среда — берегите зонты

В среду к нам с юга примчится активный циклон. Южные циклоны — известные вредители: они зачерпывают много влаги над теплыми морями и несут в наши края ливни.

  • Дожди: город начнет заливать еще ночью. Сильный дождь продержится весь день и уйдет только к ночи четверга.
  • Кому достанется больше: основной удар примут Петербург и запад Ленинградской области. На востоке области будет спокойнее.
  • Холод и ветер: из-за плотных туч похолодает до +14…+16 °C. Северный ветер усилится до 13 м/с. На Финском заливе разыграется настоящий шторм с порывами до 18 м/с.

Конец недели: солнце возвращается

  • Четверг: циклон уползет на север. Днем дожди наконец прекратятся, и станет заметно теплее.
  • Пятница и выходные: погода наладится. Осадков станет совсем мало — возможны лишь редкие кратковременные дожди. Воздух снова прогреется до приятных +20 °C.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода ждет петербуржцев из-за циклона, уходящего в Карелию.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью