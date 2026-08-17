Задержки зарплат в Петербурге: кто не платит и как вернуть свои деньги

Строительная отрасль Северной столице в лидерах антирейтинга.

Вы честно отработали месяц, а день зарплаты опять переносится? К сожалению, для многих жителей Петербурга это стало привычной проблемой.

На недавней встрече в ТАСС эксперты и прокуроры обсудили, что происходит с выплатами в городе и как заставить работодателя заплатить, пишет 78.ru.

Кто в группе риска?

Больше всего от задержек страдают строители. Именное эта сфера сейчас лидирует по нарушениям.

Чиновники объясняют всё сложной экономикой: у компаний сорвались экспортные поставки, задерживаются материалы, сдвигаются сроки объектов.

Но обычным рабочим от этого не легче — счета за квартиру и еду никто не отменял.

Пугающие цифры

Число довольных работодателями горожан явно не растет. Статистика прокуратуры говорит сама за себя:

Количество жалоб на боссов выросло с 3144 до 4000.

За полгода прокуроры нашли 1500 нарушений.

На недобросовестных начальников уже завели 16 уголовных дел.

Сейчас компании Петербурга должны своим сотрудникам огромную сумму — 300 миллионов рублей. Без честно заработанных денег сидят около 4000 человек.

Забрать своё — реально: история из Выборгского района

За свои права нужно бороться, и это работает. Недавно в Выборгском районе петербурженка уволилась из коммерческой фирмы. Но начальник решил не отдавать ей расчет.

Долг составил больше 450 тысяч рублей.

Женщина не стала ждать и написала заявление в прокуратуру. Прокурор лично вмешался и предъявил директору жесткое требование. Итог: фирме пришлось срочно найти деньги и выплатить всё до копейки.

Как не попасть в ловушку при трудоустройстве

Защитить себя можно еще до начала работы. Эксперты советуют соблюдать простые правила:

Читайте договор. Никаких устных обещаний «золотых гор». Все суммы должны быть прописаны. Бойтесь «серых» зарплат. Если в договоре указан минимум, а остальное обещают «в конверте», добиваться выплат в суде будет очень сложно. Проверяйте отзывы. Поищите в интернете, что пишут о компании бывшие сотрудники. Опасайтесь подмены. Если вас заставляют оформлять ГПХ или самозанятость вместо обычного трудового договора, вы теряете кучу прав и больничные.

Что делать, если зарплату не платят?

Если вам задерживают деньги дольше 15 дней, вы имеете полное право официально приостановить работу. Главное — заранее уведомить об этом начальника письмом.

Куда жаловаться:

Трудовая инспекция. Проще всего отправить жалобу через интернет на портале «Онлайнинспекция.рф».

Проще всего отправить жалобу через интернет на портале «Онлайнинспекция.рф». Прокуратура. Заявление можно подать через «Госуслуги» или прийти на личный прием. Прокуроры быстро охлаждают пыл пылких бизнесменов.

Заявление можно подать через «Госуслуги» или прийти на личный прием. Прокуроры быстро охлаждают пыл пылких бизнесменов. Суд. Вы можете подать иск самостоятельно. Кстати, по трудовым спорам работники не платят госпошлину.

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