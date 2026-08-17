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Задержки зарплат в Петербурге: кто не платит и как вернуть свои деньги

Опубликовано: 17 августа 2026 12:16
 Проверено редакцией
Задержки зарплат в Петербурге: кто не платит и как вернуть свои деньги
Задержки зарплат в Петербурге: кто не платит и как вернуть свои деньги
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Строительная отрасль Северной столице в лидерах антирейтинга. 

Вы честно отработали месяц, а день зарплаты опять переносится? К сожалению, для многих жителей Петербурга это стало привычной проблемой.

На недавней встрече в ТАСС эксперты и прокуроры обсудили, что происходит с выплатами в городе и как заставить работодателя заплатить, пишет 78.ru.

Кто в группе риска?

Больше всего от задержек страдают строители. Именное эта сфера сейчас лидирует по нарушениям.

Чиновники объясняют всё сложной экономикой: у компаний сорвались экспортные поставки, задерживаются материалы, сдвигаются сроки объектов.

Но обычным рабочим от этого не легче — счета за квартиру и еду никто не отменял.

Пугающие цифры

Число довольных работодателями горожан явно не растет. Статистика прокуратуры говорит сама за себя:

  • Количество жалоб на боссов выросло с 3144 до 4000.
  • За полгода прокуроры нашли 1500 нарушений.
  • На недобросовестных начальников уже завели 16 уголовных дел.

Сейчас компании Петербурга должны своим сотрудникам огромную сумму — 300 миллионов рублей. Без честно заработанных денег сидят около 4000 человек.

Забрать своё — реально: история из Выборгского района

За свои права нужно бороться, и это работает. Недавно в Выборгском районе петербурженка уволилась из коммерческой фирмы. Но начальник решил не отдавать ей расчет.

Долг составил больше 450 тысяч рублей.

Женщина не стала ждать и написала заявление в прокуратуру. Прокурор лично вмешался и предъявил директору жесткое требование. Итог: фирме пришлось срочно найти деньги и выплатить всё до копейки.

Как не попасть в ловушку при трудоустройстве

Защитить себя можно еще до начала работы. Эксперты советуют соблюдать простые правила:

  1. Читайте договор. Никаких устных обещаний «золотых гор». Все суммы должны быть прописаны.
  2. Бойтесь «серых» зарплат. Если в договоре указан минимум, а остальное обещают «в конверте», добиваться выплат в суде будет очень сложно.
  3. Проверяйте отзывы. Поищите в интернете, что пишут о компании бывшие сотрудники.
  4. Опасайтесь подмены. Если вас заставляют оформлять ГПХ или самозанятость вместо обычного трудового договора, вы теряете кучу прав и больничные.

Что делать, если зарплату не платят?

Если вам задерживают деньги дольше 15 дней, вы имеете полное право официально приостановить работу. Главное — заранее уведомить об этом начальника письмом.

Куда жаловаться:

  • Трудовая инспекция. Проще всего отправить жалобу через интернет на портале «Онлайнинспекция.рф».
  • Прокуратура. Заявление можно подать через «Госуслуги» или прийти на личный прием. Прокуроры быстро охлаждают пыл пылких бизнесменов.
  • Суд. Вы можете подать иск самостоятельно. Кстати, по трудовым спорам работники не платят госпошлину.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему 22% россиян мечтают в Петербурге, а не Москве.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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