Задержки зарплат в Петербурге: кто не платит и как вернуть свои деньги

Вы честно отработали месяц, а день зарплаты опять переносится? К сожалению, для многих жителей Петербурга это стало привычной проблемой.
На недавней встрече в ТАСС эксперты и прокуроры обсудили, что происходит с выплатами в городе и как заставить работодателя заплатить, пишет 78.ru.
Кто в группе риска?
Больше всего от задержек страдают строители. Именное эта сфера сейчас лидирует по нарушениям.
Чиновники объясняют всё сложной экономикой: у компаний сорвались экспортные поставки, задерживаются материалы, сдвигаются сроки объектов.
Но обычным рабочим от этого не легче — счета за квартиру и еду никто не отменял.
Пугающие цифры
Число довольных работодателями горожан явно не растет. Статистика прокуратуры говорит сама за себя:
- Количество жалоб на боссов выросло с 3144 до 4000.
- За полгода прокуроры нашли 1500 нарушений.
- На недобросовестных начальников уже завели 16 уголовных дел.
Сейчас компании Петербурга должны своим сотрудникам огромную сумму — 300 миллионов рублей. Без честно заработанных денег сидят около 4000 человек.
Забрать своё — реально: история из Выборгского района
За свои права нужно бороться, и это работает. Недавно в Выборгском районе петербурженка уволилась из коммерческой фирмы. Но начальник решил не отдавать ей расчет.
Долг составил больше 450 тысяч рублей.
Женщина не стала ждать и написала заявление в прокуратуру. Прокурор лично вмешался и предъявил директору жесткое требование. Итог: фирме пришлось срочно найти деньги и выплатить всё до копейки.
Как не попасть в ловушку при трудоустройстве
Защитить себя можно еще до начала работы. Эксперты советуют соблюдать простые правила:
- Читайте договор. Никаких устных обещаний «золотых гор». Все суммы должны быть прописаны.
- Бойтесь «серых» зарплат. Если в договоре указан минимум, а остальное обещают «в конверте», добиваться выплат в суде будет очень сложно.
- Проверяйте отзывы. Поищите в интернете, что пишут о компании бывшие сотрудники.
- Опасайтесь подмены. Если вас заставляют оформлять ГПХ или самозанятость вместо обычного трудового договора, вы теряете кучу прав и больничные.
Что делать, если зарплату не платят?
Если вам задерживают деньги дольше 15 дней, вы имеете полное право официально приостановить работу. Главное — заранее уведомить об этом начальника письмом.
Куда жаловаться:
- Трудовая инспекция. Проще всего отправить жалобу через интернет на портале «Онлайнинспекция.рф».
- Прокуратура. Заявление можно подать через «Госуслуги» или прийти на личный прием. Прокуроры быстро охлаждают пыл пылких бизнесменов.
- Суд. Вы можете подать иск самостоятельно. Кстати, по трудовым спорам работники не платят госпошлину.
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