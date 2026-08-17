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Не манка и не хлеб: добавила в фарш этот ингредиент — котлеты сочные и ароматные

Опубликовано: 17 августа 2026 12:31
 Проверено редакцией
Не манка и не хлеб: добавила в фарш этот ингредиент — котлеты сочные и ароматные
Не манка и не хлеб: добавила в фарш этот ингредиент — котлеты сочные и ароматные
Legion-Media
Сочные куриные котлеты с беконом — простой рецепт для сытного ужина. Хрустящий бекон и нежный фарш делают блюдо ароматным и аппетитным. Готовится быстро, подаётся с любимым гарниром.

Куриные котлеты — это классика, но даже такое привычное блюдо можно сделать по-новому. Добавление бекона превращает обычный фарш в сочную, ароматную и необычную закуску, которую оценят даже те, кто обычно равнодушен к курице. При этом времени на приготовление уходит совсем немного, а результат всегда радует, пишет ИА .

Ингредиенты

Для этого рецепта понадобится:

  • куриный фарш — 0,5 кг;
  • бекон — 200 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 2 ст.л.;
  • соль, перец, любимые специи — по вкусу.

Приготовление

  1. Бекон, лук и чеснок мелко рубят. Бекон обжаривают на сухой сковороде до румяности и лёгкого хруста — он задаёт вкусовую основу.
  2. В отдельной миске соединяют фарш, готовый бекон, лук, чеснок, яйцо, специи и сухари. Сухари здесь не для плотности, а для нежности и воздушности текстуры.
  3. Массу хорошо вымешивают и слегка отбивают — так котлеты станут упругими и не развалятся при жарке.
  4. Руки смачивают водой или маслом и формируют котлеты.
  5. Обжаривают на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с двух сторон.
  6. Затем огонь убавляют, накрывают крышкой и оставляют томиться ещё на 3 минуты — мясо пропарится и останется сочным внутри.

Подают с картофельным пюре, рисом или овощами — на ваш выбор.

Личный опыт автора

Готовила куриные котлеты по одному рецепту, и они часто выходили сухими. Когда я решила добавить в фарш обжаренный бекон, результат меня удивил: котлеты перестали быть пресными, появилась сочность и аппетитная корочка. Теперь даже дети просят их на ужин чаще обычного.

Вывод

Куриные котлеты с беконом — это простой способ разнообразить привычное меню без сложных техник и дорогих продуктов. Бекон добавляет сочность и аромат, а само блюдо готовится быстро и всегда получается. Рецепт стоит взять на заметку для семейного ужина или встречи с гостями.

Ранее мы рассказывали, как приготовить нежный диетический десерт за 15 минут.

Автор:
Евгения Сухова
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