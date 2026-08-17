Отказ от мяса и молока на пару недель перестраивает химию организма — исследование ученых

Растительная диета нередко становится предметом споров, но свежие научные данные, опубликованные в журнале Nature Communications, дают сторонникам дополнительные аргументы.
Учёные из Афин проследили, как периодический отказ от животной пищи влияет на организм — и обнаружили любопытные молекулярные сдвиги.
Как изучали влияние поста
В эксперименте участвовали 200 православных жителей Салоник, которые в течение года соблюдали несколько многодневных постов и еженедельные постные дни (среда и пятница).
Их рацион в эти периоды исключал мясо, рыбу, яйца и молочку, но общий уровень калорий почти не менялся. Контрольную группу составили 211 человек без пищевых ограничений. Учёные анализировали образцы крови и тканей, чтобы отследить изменения на молекулярном уровне.
Что происходит с организмом во время поста
Отказ от животных продуктов запускает несколько важных процессов. Повышается уровень гормона FGF21, который регулирует обмен веществ. У части участников наблюдался эффект «побурения» жировой ткани: белые жировые клетки начинали вести себя как бурые — то есть активнее сжигали калории.
Кроме того, у людей с определённой генетической вариацией усиливалась активность гена, отвечающего за белок LBR: это, вероятно, компенсаторная реакция на нехватку пищевого холестерина.
Практические советы: как использовать выводы исследования без крайностей
- не вводите резкие ограничения без консультации со специалистом — любые изменения рациона лучше обсуждать с врачом;
- делайте упор на разнообразие растительных продуктов: овощи, бобовые, цельнозерновые крупы и полезные жиры помогают сохранять баланс питательных веществ;
- рассматривайте периодическое снижение доли животной пищи как возможный инструмент, а не как обязательную схему — эффект сильно зависит от индивидуальных особенностей;
- обращайте внимание на самочувствие: усталость, дискомфорт или проблемы с кожей могут сигнализировать о нехватке важных элементов.
Итог
Исследование показало, что временный отказ от животной пищи способен запускать полезные метаболические изменения — от роста уровня FGF21 до признаков «побурения» жира.
При этом эффект зависит от генетики и индивидуальных реакций, поэтому универсального рецепта нет. Главное — подходить к питанию осознанно и не жертвовать здоровьем ради модных схем.
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