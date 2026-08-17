Городовой / Новости Петербурга / Отказ от мяса и молока на пару недель перестраивает химию организма — исследование ученых
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кто решит уравнение за 5 класс без калькулятора — тому стальная пятерка. Слабо с 1 попытки? Полезное
Обошли даже Выборг: как молодой посёлок Новоселье выбил ремонт дворов и новые парки к 101-летию Ленобласти Новости Петербурга
Почему в Европе не ставят металлические двери в квартиры, хотя в России они стали нормой Новости Петербурга
Панорамные окна, бассейны и теплый «гараж» для яхт: раскрыты детали нового курорта в Петербурге Новости Петербурга
Скошенную траву не выбрасываю – решаю 100 задач на огороде: а вы ее недооцениваете Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Отказ от мяса и молока на пару недель перестраивает химию организма — исследование ученых

Опубликовано: 17 августа 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Отказ от мяса и молока на пару недель перестраивает химию организма — исследование ученых
фото legion-media
К каким выводам пришли исследователи и что из этого можно взять для осознанного подхода к питанию

Растительная диета нередко становится предметом споров, но свежие научные данные, опубликованные в журнале Nature Communications, дают сторонникам дополнительные аргументы.

Учёные из Афин проследили, как периодический отказ от животной пищи влияет на организм — и обнаружили любопытные молекулярные сдвиги.

Как изучали влияние поста

В эксперименте участвовали 200 православных жителей Салоник, которые в течение года соблюдали несколько многодневных постов и еженедельные постные дни (среда и пятница).

Их рацион в эти периоды исключал мясо, рыбу, яйца и молочку, но общий уровень калорий почти не менялся. Контрольную группу составили 211 человек без пищевых ограничений. Учёные анализировали образцы крови и тканей, чтобы отследить изменения на молекулярном уровне.

Что происходит с организмом во время поста

Отказ от животных продуктов запускает несколько важных процессов. Повышается уровень гормона FGF21, который регулирует обмен веществ. У части участников наблюдался эффект «побурения» жировой ткани: белые жировые клетки начинали вести себя как бурые — то есть активнее сжигали калории.

Кроме того, у людей с определённой генетической вариацией усиливалась активность гена, отвечающего за белок LBR: это, вероятно, компенсаторная реакция на нехватку пищевого холестерина.

Практические советы: как использовать выводы исследования без крайностей

  • не вводите резкие ограничения без консультации со специалистом — любые изменения рациона лучше обсуждать с врачом;
  • делайте упор на разнообразие растительных продуктов: овощи, бобовые, цельнозерновые крупы и полезные жиры помогают сохранять баланс питательных веществ;
  • рассматривайте периодическое снижение доли животной пищи как возможный инструмент, а не как обязательную схему — эффект сильно зависит от индивидуальных особенностей;
  • обращайте внимание на самочувствие: усталость, дискомфорт или проблемы с кожей могут сигнализировать о нехватке важных элементов.

Итог

Исследование показало, что временный отказ от животной пищи способен запускать полезные метаболические изменения — от роста уровня FGF21 до признаков «побурения» жира.

При этом эффект зависит от генетики и индивидуальных реакций, поэтому универсального рецепта нет. Главное — подходить к питанию осознанно и не жертвовать здоровьем ради модных схем.

Ранее «Городовой» рассказывал, как выбрать по-настоящему мясные пельмени в магазине.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью