Роскачество назвало лучшие марки пельменей: закупаю домой и маме - хороший состав и много мяса

Как выбрать по-настоящему мясные пельмени в магазине

Пельмени давно стали любимым блюдом миллионов — их берут и на ужин после работы, и на студенческий перекус, и просто «на всякий случай» в морозилку.

Но среди десятков упаковок на полке легко растеряться: яркая этикетка не гарантирует, что внутри — мясо, а не сомнительная смесь. Роскачество проверило популярные марки и подсказало, на что смотреть, чтобы не прогадать.

Тройка самых «мясных» марок

По данным проверки, доля начинки в пельменях должна быть не меньше 50 % — и некоторые бренды не просто выполнили норму, а заметно её перешагнули.

Лидером стал «ВкусВилл» (категория «Б»): в этих пельменях фарша больше 55 %, а белка — почти 13 %. На втором месте — «Мясновъ» (категория «В») с 11,38 % белка, на третьем — «Рестория» (категория «В»), где белка чуть меньше, но начинки тоже больше половины.

Кто улучшил качество, а кто держит планку

Контроль качества подстегнул производителей: «Мясновъ» и «Мираторг» в 2023 году заметно подтянули показатели. При этом ряд марок годами не сдают позиций: «Атяшево», «Останкинские традиционные» и «Стародворье» стабильно показывают хорошие результаты.

На что смотреть у полки: простые советы

Вот что поможет быстро отсеять сомнительные варианты:

не гонитесь за самой низкой ценой — экономия часто идёт за счёт уменьшения доли мяса;

обращайте внимание на категорию («А», «Б», «В»): чем выше категория, тем больше начинки и меньше теста;

читайте состав: идеальный набор короткий — мука, вода, мясо, лук, соль, специи; если видите сою или растительный белок, это уже не чисто мясной продукт.

Итог

Исследование Роскачества показало, что среди магазинных пельменей немало достойных вариантов — без сои, без «мусора» в фарше и с хорошей долей мяса. Главное — не полагаться на упаковку, а смотреть на категорию, состав и проверенные марки. Тогда даже полуфабрикат станет по-настоящему сытным ужином.

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Личный опыт автора

Раньше я брала самые дешёвые пельмени — и часто разочаровывалась: мяса почти не чувствовалось. Потом стала смотреть на категорию и состав — разница сразу заметна. Особенно выручают марки из проверенных списков: ужин получается вкусным, а времени уходит минимум. Теперь даже не думаю лепить сама — магазинные варианты вполне оправдывают ожидания.

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