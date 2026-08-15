СМС о «выплатах» и фальшивое окно авторизации: в Петербурге раскрыли новую схему, оставляющую жителей с микрозаймами

В Петербурге и Ленинградской области активизировались аферисты. На этот раз они маскируются под портал «Госуслуги».
Управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России по Петербурге и Ленинградской области предупреждает: схема очень опасная.
Ее цель — украсть ваши личные данные и повесить на вас чужие долги.
На что ловят жертву?
Вам приходит обычное СМС. В нем пишут о приятном или, наоборот, о пугающем. Например, вам якобы «начислили социальную выплату». Или у вас «внезапно вырос долг», который надо срочно погасить.
В сообщении всегда есть ссылка. Она ведет на фальшивый сайт. Внешне он — точная копия «Госуслуг». Разницу заметит не каждый.
В чем главная опасность?
На фальшивом сайте всплывает окно входа. Вас просят ввести логин и пароль от «Госуслуг» или данные банковской карты.
Как только вы их вводите, мошенники получают доступ к вашему настоящему аккаунту. А там хранятся все ваши документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, данные о недвижимости.
Что делают мошенники с вашим аккаунтом?
С таким набором данных преступники действуют быстро:
- Оформляют на ваше имя онлайн-кредиты и микрозаймы.
- Списывают деньги с привязанных банковских карт.
- Подключают платные услуги.
Важно знать: Микрофинансовые организации часто выдают быстрые займы в интернете вообще без лишних проверок.
Человек может узнать, что на него повесили долг, только через несколько месяцев — когда начнут звонить коллекторы.
Кроме того, мошенники научились перехватывать СМС-коды. На фейковом сайте они могут попросить вас ввести код подтверждения входа, взламывая даже двухфакторную защиту.
Как себя обезопасить?
Правила очень простые. Они сберегут ваши деньги и нервы:
- Не кликайте по ссылкам. Если пришло СМС о долге или выплате, не переходите по адресу из сообщения.
- Используйте приложение. Заходите в «Госуслуги» только через официальное мобильное приложение.
- Вводите адрес вручную. Если нужен сайт, наберите в браузере
gosuslugi.ruсамостоятельно.
- Проверьте настройки. Включите в профиле вход по СМС или биометрии и регулярно проверяйте раздел «Активные сессии» (там видно, с каких устройств заходили в ваш аккаунт).
Что делать, если вы уже ввели данные?
Не паникуйте, но действуйте максимально быстро:
- Срочно смените пароль от «Госуслуг» на официальном сайте.
- Завершите все чужие сеансы в настройках безопасности аккаунта.
- Позвоните в банк и заблокируйте свои карты.
- Напишите в техподдержку «Госуслуг» и обратитесь в полицию.
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