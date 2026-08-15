СМС о «выплатах» и фальшивое окно авторизации: в Петербурге раскрыли новую схему, оставляющую жителей с микрозаймами

Мошенники берут на граждан кредиты или списывают деньги.

В Петербурге и Ленинградской области активизировались аферисты. На этот раз они маскируются под портал «Госуслуги».

Управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России по Петербурге и Ленинградской области предупреждает: схема очень опасная.

Ее цель — украсть ваши личные данные и повесить на вас чужие долги.

На что ловят жертву?

Вам приходит обычное СМС. В нем пишут о приятном или, наоборот, о пугающем. Например, вам якобы «начислили социальную выплату». Или у вас «внезапно вырос долг», который надо срочно погасить.

В сообщении всегда есть ссылка. Она ведет на фальшивый сайт. Внешне он — точная копия «Госуслуг». Разницу заметит не каждый.

В чем главная опасность?

На фальшивом сайте всплывает окно входа. Вас просят ввести логин и пароль от «Госуслуг» или данные банковской карты.

Как только вы их вводите, мошенники получают доступ к вашему настоящему аккаунту. А там хранятся все ваши документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, данные о недвижимости.

Что делают мошенники с вашим аккаунтом?

С таким набором данных преступники действуют быстро:

Оформляют на ваше имя онлайн-кредиты и микрозаймы.

Списывают деньги с привязанных банковских карт.

Подключают платные услуги.

Важно знать: Микрофинансовые организации часто выдают быстрые займы в интернете вообще без лишних проверок.

Человек может узнать, что на него повесили долг, только через несколько месяцев — когда начнут звонить коллекторы.

Кроме того, мошенники научились перехватывать СМС-коды. На фейковом сайте они могут попросить вас ввести код подтверждения входа, взламывая даже двухфакторную защиту.

Как себя обезопасить?

Правила очень простые. Они сберегут ваши деньги и нервы:

Не кликайте по ссылкам. Если пришло СМС о долге или выплате, не переходите по адресу из сообщения. Используйте приложение. Заходите в «Госуслуги» только через официальное мобильное приложение. Вводите адрес вручную. Если нужен сайт, наберите в браузере gosuslugi.ru самостоятельно. Проверьте настройки. Включите в профиле вход по СМС или биометрии и регулярно проверяйте раздел «Активные сессии» (там видно, с каких устройств заходили в ваш аккаунт).

Что делать, если вы уже ввели данные?

Не паникуйте, но действуйте максимально быстро:

Срочно смените пароль от «Госуслуг» на официальном сайте.

от «Госуслуг» на официальном сайте. Завершите все чужие сеансы в настройках безопасности аккаунта.

в настройках безопасности аккаунта. Позвоните в банк и заблокируйте свои карты.

и заблокируйте свои карты. Напишите в техподдержку «Госуслуг» и обратитесь в полицию.

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