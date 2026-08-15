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СМС о «выплатах» и фальшивое окно авторизации: в Петербурге раскрыли новую схему, оставляющую жителей с микрозаймами

Опубликовано: 15 августа 2026 10:46
 Проверено редакцией
СМС о «выплатах» и фальшивое окно авторизации: в Петербурге раскрыли новую схему, оставляющую жителей с микрозаймами
СМС о «выплатах» и фальшивое окно авторизации: в Петербурге раскрыли новую схему, оставляющую жителей с микрозаймами
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Мошенники берут на граждан кредиты или списывают деньги.

В Петербурге и Ленинградской области активизировались аферисты. На этот раз они маскируются под портал «Госуслуги».

Управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России по Петербурге и Ленинградской области предупреждает: схема очень опасная.

Ее цель — украсть ваши личные данные и повесить на вас чужие долги.

На что ловят жертву?

Вам приходит обычное СМС. В нем пишут о приятном или, наоборот, о пугающем. Например, вам якобы «начислили социальную выплату». Или у вас «внезапно вырос долг», который надо срочно погасить.

В сообщении всегда есть ссылка. Она ведет на фальшивый сайт. Внешне он — точная копия «Госуслуг». Разницу заметит не каждый.

В чем главная опасность?

На фальшивом сайте всплывает окно входа. Вас просят ввести логин и пароль от «Госуслуг» или данные банковской карты.

Как только вы их вводите, мошенники получают доступ к вашему настоящему аккаунту. А там хранятся все ваши документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, данные о недвижимости.

Что делают мошенники с вашим аккаунтом?

С таким набором данных преступники действуют быстро:

  • Оформляют на ваше имя онлайн-кредиты и микрозаймы.
  • Списывают деньги с привязанных банковских карт.
  • Подключают платные услуги.

Важно знать: Микрофинансовые организации часто выдают быстрые займы в интернете вообще без лишних проверок.

Человек может узнать, что на него повесили долг, только через несколько месяцев — когда начнут звонить коллекторы.

Кроме того, мошенники научились перехватывать СМС-коды. На фейковом сайте они могут попросить вас ввести код подтверждения входа, взламывая даже двухфакторную защиту.

Как себя обезопасить?

Правила очень простые. Они сберегут ваши деньги и нервы:

  1. Не кликайте по ссылкам. Если пришло СМС о долге или выплате, не переходите по адресу из сообщения.
  2. Используйте приложение. Заходите в «Госуслуги» только через официальное мобильное приложение.
  3. Вводите адрес вручную. Если нужен сайт, наберите в браузере gosuslugi.ru самостоятельно.
  4. Проверьте настройки. Включите в профиле вход по СМС или биометрии и регулярно проверяйте раздел «Активные сессии» (там видно, с каких устройств заходили в ваш аккаунт).

Что делать, если вы уже ввели данные?

Не паникуйте, но действуйте максимально быстро:

  • Срочно смените пароль от «Госуслуг» на официальном сайте.
  • Завершите все чужие сеансы в настройках безопасности аккаунта.
  • Позвоните в банк и заблокируйте свои карты.
  • Напишите в техподдержку «Госуслуг» и обратитесь в полицию.

Ранее «Городовой» рассказывал, как мошенники используют миф об очередях на АЗС.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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