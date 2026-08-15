Городовой / Новости Петербурга / Хиты Metallica на струнных и советское ретро под пальмами: чем удивит фестиваль в Ботаническом саду
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Озеро, которое окутано тайнами - находится на территории России: интересные факты о загадочном водоеме Полезное
Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет — и гарь отлетает в миг: любуюсь отражением Полезное
Счастливая жизнь через страдания: мудрость Омара Хайяма поможет найти силу в трудностях — вы будете им радоваться, когда поймете суть Новости Петербурга
Недостатки Бали, о которых принято молчать: почему сюда не возвращаются - есть причины Полезное
Лью 1 ч. ложку в воду – готовлю мощный эликсир для замиокулькаса: выпустит 100500 побегов как по волшебству Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Хиты Metallica на струнных и советское ретро под пальмами: чем удивит фестиваль в Ботаническом саду

Опубликовано: 15 августа 2026 09:05
 Проверено редакцией
Хиты Metallica на струнных и советское ретро под пальмами: чем удивит фестиваль в Ботаническом саду
Хиты Metallica на струнных и советское ретро под пальмами: чем удивит фестиваль в Ботаническом саду
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Конец лета в Петербурге будет душевным и музыкальным.

С 15 по 23 августа Ботанический сад Петра Великого превратится в большую сцену под открытым небом. Здесь пройдет фестиваль «Летний музыкальный парк. Август в Ботаническом», пишет "АиФ".

Придумали этот праздник известные музыканты — дирижер Антон Гаккель и виолончелист Дмитрий Ганенко.

Музыка на любой вкус

Когда-то всё начиналось с трех скромных концертов. Сегодня фестиваль превратился в настоящий музыкальный марафон. На сцене вы увидите и молодых виртуозов, и звезд с мировым именем.

Жанров будет много. В программе есть всё: от бессмертной классики и джаза до советской эстрады и драйвового рока.

Что и когда слушать: расписание фестиваля

Концерты пройдут в течение двух уикендов. Вот главные события:

  • 15 августа (джаз): Фестиваль откроет «Фонограф-Джаз-Квинтет» под управлением маэстро Сергея Жилина. Гостей ждет горячий джаз и авторская музыка.
  • 16 августа (классика): На сцену выйдет молодой петербургский пианист Илья Папоян. Он исполнит шедевры Баха, Шопена и Рахманинова.
  • 21 августа (ретро): Вечер ностальгии. ВИА «Ленинградский патефон» и джазовый оркестр под управлением Сергея Богданова сыграют любимые хиты из советских фильмов.
  • 22 августа (рок): Группа Ganenko Band покажет, как круто звучит рок на струнных. Вы услышите легендарные треки Queen, Metallica, Nirvana, AC/DC и Deep Purple.
  • 23 августа (финал): Закроет фестиваль знаменитый «Терем-квартет». Музыканты исполнят свои лучшие аранжировки — от Пьяццоллы до музыки из кино.

Полезно знать перед визитом

Ботанический сад на Аптекарском острове — одно из самых старых и красивых мест города. Живая музыка среди редких тропических деревьев и цветов создает особый уют.

Концерты проходят под открытым небом. Билеты лучше покупать заранее — на выступлениях часто не бывает свободных мест.

Ранее «Городовой» рассказывал, что двухвековое дерево из Царского Села превратилось в поющих птиц.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью