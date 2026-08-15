Хиты Metallica на струнных и советское ретро под пальмами: чем удивит фестиваль в Ботаническом саду

Конец лета в Петербурге будет душевным и музыкальным.

С 15 по 23 августа Ботанический сад Петра Великого превратится в большую сцену под открытым небом. Здесь пройдет фестиваль «Летний музыкальный парк. Август в Ботаническом», пишет "АиФ".

Придумали этот праздник известные музыканты — дирижер Антон Гаккель и виолончелист Дмитрий Ганенко.

Музыка на любой вкус

Когда-то всё начиналось с трех скромных концертов. Сегодня фестиваль превратился в настоящий музыкальный марафон. На сцене вы увидите и молодых виртуозов, и звезд с мировым именем.

Жанров будет много. В программе есть всё: от бессмертной классики и джаза до советской эстрады и драйвового рока.

Что и когда слушать: расписание фестиваля

Концерты пройдут в течение двух уикендов. Вот главные события:

15 августа (джаз): Фестиваль откроет «Фонограф-Джаз-Квинтет» под управлением маэстро Сергея Жилина. Гостей ждет горячий джаз и авторская музыка.

Фестиваль откроет «Фонограф-Джаз-Квинтет» под управлением маэстро Сергея Жилина. Гостей ждет горячий джаз и авторская музыка. 16 августа (классика): На сцену выйдет молодой петербургский пианист Илья Папоян. Он исполнит шедевры Баха, Шопена и Рахманинова.

На сцену выйдет молодой петербургский пианист Илья Папоян. Он исполнит шедевры Баха, Шопена и Рахманинова. 21 августа (ретро): Вечер ностальгии. ВИА «Ленинградский патефон» и джазовый оркестр под управлением Сергея Богданова сыграют любимые хиты из советских фильмов.

Вечер ностальгии. ВИА «Ленинградский патефон» и джазовый оркестр под управлением Сергея Богданова сыграют любимые хиты из советских фильмов. 22 августа (рок): Группа Ganenko Band покажет, как круто звучит рок на струнных. Вы услышите легендарные треки Queen, Metallica, Nirvana, AC/DC и Deep Purple.

Группа Ganenko Band покажет, как круто звучит рок на струнных. Вы услышите легендарные треки Queen, Metallica, Nirvana, AC/DC и Deep Purple. 23 августа (финал): Закроет фестиваль знаменитый «Терем-квартет». Музыканты исполнят свои лучшие аранжировки — от Пьяццоллы до музыки из кино.

Полезно знать перед визитом

Ботанический сад на Аптекарском острове — одно из самых старых и красивых мест города. Живая музыка среди редких тропических деревьев и цветов создает особый уют.

Концерты проходят под открытым небом. Билеты лучше покупать заранее — на выступлениях часто не бывает свободных мест.

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