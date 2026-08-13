Вторая жизнь старого дуба: двухвековое дерево из Царского Села превратилось в поющих птиц

Дуб был одним из двух деревьев, посаженных в первой половине XIX века по указанию Николая I.

В Александровском парке Пушкина больше двухсот лет рос дуб-гигант. Он видел императоров, пережил войны и революции.

Недавно дерево пришлось спилить, но его история не закончилась. Из легендарного дуба решили сделать уникальные арт-объекты — деревянные фигурки соловьев.

Дерево с императорской историей

Этот дуб посадили ещё в первой половине XIX века. Приказ дал лично император Николай I, а воплотил задумку придворный садовник Фёдор Лямин.

Дерево выросло величественным и долго было настоящим символом парка, рассказывают в канале музея-заповедника "Царское село".

К сожалению, время берет свое. В 2025 году эксперты обследовали дуб и вынесли вердикт: дерево стало аварийным. Оно могло упасть в любой момент и навредить гостям парка.

В мае 2025-го его аккуратно спилили.

Но историческое место не пустует. Осенью того же года директор Эрмитажа Михаил Пиотровский посадил на этом самом месте молодой дубок-преемник.

Любимый «концертный зал» императрицы

Возникает вопрос: почему из древесины делают именно соловьев? Ответ кроется в истории Царского Села.

Дуб рос прямо напротив окон Сиреневого кабинета Александровского дворца. Это была любимая комната последней русской императрицы Александры Фёдоровны.

Интерьер там был оформлен в нежных сиреневых тонах, а из окон открывался вид на парк.

Весной Царское Село всегда славилось соловьиным пением. Участок рядом с дубом даже называли «соловьиным домом».

Императрица обожала открывать окна и часами слушать птичьи трели. Считалось, что это пение отлично успокаивает и помогает отвлечься от государственных дел.

Сложная работа мастера

Создание скульптур доверили петербургскому резчику по дереву Семёну Белугину. Задача оказалась с подвохом. Дуб — очень твёрдая и сложная в обработке порода. Для мелких фигурок его используют редко.

Перед началом работы древесину пришлось сушить в мастерской больше полугода. Только после этого мастер приступил к резке.

В итоге у него получилось два вида соловьев: взрослая птица и маленький птенец. Через их формы отлично просматривается глубокая и теплая текстура двухвекового дуба.

Частичка истории у вас дома

Музей решил не выбрасывать ценную древесину, а дать ей новую жизнь. Совсем скоро эти птицы поступят в продажу в сувенирные магазины Александровского дворца.

Теперь любой посетитель сможет унести с собой не просто деревянный сувенир, а реальный кусочек царскосельской истории, сохраняющий тепло и память двух веков.

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