От штрафов до автоблокировки: в Петербурге хотят навести порядок с кикшерингом

Электросамокаты все чаще попадают в ДТП.

Самокаты прочно вошли в жизнь Петербурга. Это удобно и быстро, но, увы, с каждым днем всё более опасно.

Новости об авариях с участием кикшеринга выходят почти ежедневно, и некоторые из них заканчиваются трагедией.

Запрета не будет, но правила ужесточат

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в эфире радио "КП в Петербурге" сразу внес ясность: полностью убирать арендные самокаты с улиц пока не собираются.

Но и закрывать глаза на хаос никто не станет.

Главная проблема — поездки вдвоем и втроем на одном самокате. Сервисы аренды обещали сами с этим разобраться с помощью умных датчиков веса.

Но обещанного прорыва не произошло — люди продолжают кататься компаниями. Раз кикшеринг не справляется своими силами, за дело всерьез возьмется комитет по транспорту.

Страшная статистика и трагедии

Ситуация действительно серьезная. По всей России количество аварий с самокатами на перекрестках выросло за последнее время больше чем на 12%.

Пострадавших и покалеченных людей стало почти на 17% больше.

К сожалению, Петербург и область — в топе печальных новостей. Недавно в Мурино произошла очередная ужасная авария, сообщает 78.ru.

Пара ехала на одном самокате и при перестроении попала под иномарку. Итог печален: 38-летний мужчина-водитель погиб прямо на дороге, а его 23-летняя пассажирка в крайне тяжелом состоянии попала в больницу.

Город уже ведет активную борьбу с нарушителями, и контрольные меры будут только усиливаться. Вот с чем любителям прокатиться с ветерком приходится сталкиваться уже сейчас:

Огромные штрафы. Кикшеринги сами начали закручивать гайки. За поездку вдвоем теперь прилетает штраф от 5 000 рублей. За отказ спешиться на зебре — 1 000 рублей.

Кикшеринги сами начали закручивать гайки. За поездку вдвоем теперь прилетает штраф от 5 000 рублей. За отказ спешиться на зебре — 1 000 рублей. Номера как у машин. В городе на арендные самокаты начали устанавливать крупные номерные знаки. Это нужно для того, чтобы уличные камеры могли фиксировать нарушения и автоматически выписывать штрафы.

В городе на арендные самокаты начали устанавливать крупные номерные знаки. Это нужно для того, чтобы уличные камеры могли фиксировать нарушения и автоматически выписывать штрафы. Спецрейды ГАИ. Инспекторы всё чаще ловят самокатчиков прямо на тротуарах. За пьяную езду или грубые нарушения теперь реально получить административный арест или крупный денежный штраф от государства.

Инспекторы всё чаще ловят самокатчиков прямо на тротуарах. За пьяную езду или грубые нарушения теперь реально получить административный арест или крупный денежный штраф от государства. «Красные зоны». В историческом центре города, например на Дворцовой площади, на арендном самокате проехать уже не получится — он просто заглохнет. А в людных местах скорость автоматически режется до 10–15 км/ч.

Электросамокат — отличный транспорт для мегаполиса. Но пока культура вождения у многих людей хромает, властям приходится вмешиваться.

Ранее «Городовой» рассказывал, как видео из соцсетей превратило «изобретателя» на самокате в нарушителя.