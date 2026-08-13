От штрафов до автоблокировки: в Петербурге хотят навести порядок с кикшерингом

Самокаты прочно вошли в жизнь Петербурга. Это удобно и быстро, но, увы, с каждым днем всё более опасно.
Новости об авариях с участием кикшеринга выходят почти ежедневно, и некоторые из них заканчиваются трагедией.
Запрета не будет, но правила ужесточат
Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в эфире радио "КП в Петербурге" сразу внес ясность: полностью убирать арендные самокаты с улиц пока не собираются.
Но и закрывать глаза на хаос никто не станет.
Главная проблема — поездки вдвоем и втроем на одном самокате. Сервисы аренды обещали сами с этим разобраться с помощью умных датчиков веса.
Но обещанного прорыва не произошло — люди продолжают кататься компаниями. Раз кикшеринг не справляется своими силами, за дело всерьез возьмется комитет по транспорту.
Страшная статистика и трагедии
Ситуация действительно серьезная. По всей России количество аварий с самокатами на перекрестках выросло за последнее время больше чем на 12%.
Пострадавших и покалеченных людей стало почти на 17% больше.
К сожалению, Петербург и область — в топе печальных новостей. Недавно в Мурино произошла очередная ужасная авария, сообщает 78.ru.
Пара ехала на одном самокате и при перестроении попала под иномарку. Итог печален: 38-летний мужчина-водитель погиб прямо на дороге, а его 23-летняя пассажирка в крайне тяжелом состоянии попала в больницу.
Город уже ведет активную борьбу с нарушителями, и контрольные меры будут только усиливаться. Вот с чем любителям прокатиться с ветерком приходится сталкиваться уже сейчас:
- Огромные штрафы. Кикшеринги сами начали закручивать гайки. За поездку вдвоем теперь прилетает штраф от 5 000 рублей. За отказ спешиться на зебре — 1 000 рублей.
- Номера как у машин. В городе на арендные самокаты начали устанавливать крупные номерные знаки. Это нужно для того, чтобы уличные камеры могли фиксировать нарушения и автоматически выписывать штрафы.
- Спецрейды ГАИ. Инспекторы всё чаще ловят самокатчиков прямо на тротуарах. За пьяную езду или грубые нарушения теперь реально получить административный арест или крупный денежный штраф от государства.
- «Красные зоны». В историческом центре города, например на Дворцовой площади, на арендном самокате проехать уже не получится — он просто заглохнет. А в людных местах скорость автоматически режется до 10–15 км/ч.
Электросамокат — отличный транспорт для мегаполиса. Но пока культура вождения у многих людей хромает, властям приходится вмешиваться.
Ранее «Городовой» рассказывал, как видео из соцсетей превратило «изобретателя» на самокате в нарушителя.