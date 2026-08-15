Трескающиеся томаты больше не проблема: всегда срабатываю на опережение и собираю рекордный урожай – советы агронома Ксении Давыдовой

Что делать, если трескаются томаты

Помидор, который ещё вчера был целым, сегодня может лопнуть прямо на кусте. Это явление не является признаком заразной болезни и не требует применения каких-либо специальных растворов.

Причины растрескивания плодов

Наиболее частой причиной этого является резкое поступление влаги.

Если почва долгое время оставалась сухой, а затем прошёл сильный дождь или растение было обильно полито, мякоть начинает быстро расти, в то время как кожица не успевает растягиваться. Таким образом и появляются трещины.

Как предотвратить проблему

"Сейчас стараюсь поддерживать умеренную влажность почвы. Я избегаю длительных периодов засухи, после которых следует обильный полив",– рассказывает агроном Ксения Давыдова.

Полив осуществляется реже, но при этом земля достаточно хорошо пропитывается влагой. Точный объём воды зависит от погодных условий, размера растения и типа почвы, поэтому ориентироваться нужно не на календарь, а на фактическую влажность грунта.

Поверхность почвы я покрываю мульчей. Для этого подойдёт подсушенная трава, солома или другой чистый растительный материал. Мульча помогает уменьшить резкие колебания влажности.

Теплицу необходимо регулярно проветривать. При высокой влажности повреждённые плоды могут быстро начать загнивать.

Что делать, если томаты потрескались

Спелые помидоры с трещинами снимайте незамедлительно. Если разлом свежий, плод плотный и отсутствует запах гнили, его можно использовать для салата, соуса или горячего блюда в тот же день.

В случае, если в трещине уже появилась плесень, мокрая гниль или неприятный запах, такой томат рекомендуется выбросить целиком. Не стоит пытаться вырезать поврежденную часть и использовать остальное.

Перед продолжительными дождями крупные плоды можно собрать на стадии начала окрашивания и дозарить в домашних условиях. Это позволит сохранить их вкус и предотвратить растрескивание на кусте.

Также не рекомендуется сразу удалять половину листьев. Внезапное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать дополнительный стресс у плодов.

Ранее мы рассказали, как правильно дозаривать томаты.