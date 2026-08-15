Синоптики обновили данные: погода на выходных готовит сюрпризы

Погода на выходных будет крайне контрастной — от летнего зноя на юге и в центре до холодных ливней на Урале и в Поволжье.

На предстоящие выходные погода в России приготовила настоящий калейдоскоп климатических сценариев. Пока одни регионы будут наслаждаться летним теплом и ярким солнцем, другие окажутся во власти циклонов и атмосферных фронтов. Синоптики обещают контрастный уик-энд, где найдется место и пляному отдыху, и осенней прохладе с грозами, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Где ждать тепла, а где — дождей

Юг страны окажется в эпицентре антициклона, который обеспечит ясное небо и комфортную температуру. Исключением станут лишь горные районы Кавказа, где локальные массивы облачности могут спровоцировать кратковременные, но интенсивные ливни. В целом же столбики термометров в Причерноморье и в низовьях Волги и Дона покажут умеренно жаркие +32.



Совершенно иная картина ожидается в Среднем Поволжье. Регион окажется под влиянием фронтальной облачности, что принесет с собой затяжные дожди. Дефицит солнечного света не позволит воздуху прогреться до +19, и лишь на юге области будет чуть теплее — на 4–5 градусов.



Северо-Запад, напротив, ощутит приток хорошо прогретых воздушных масс. К воскресенью температура здесь заметно повысится: до +20 на севере до +26 на юго-западе. Но скандинавский циклон преподнесет сюрприз в виде небольших, но неприятных ливней.

Контрасты Урала, Сибири и столиц

Центр России — в более выигрышной позиции: солнечно, с постепенным потеплением. В суббот +19...+24, в воскресенье — до +27. Исключение — возможные грозы в ночь на воскресенье и утром.

Урал попадёт под циклон: плотная облачность, затяжные ливни с грозами, днём не выше +14...+19. Южная Сибирь — контрастно. Восток — облачно и дождливо (+18...+23), запад — суше и теплее: до +24...+29, лишь местами короткие грозы.

Юг Дальнего Востока — под влиянием атмосферных фронтов, грозовые дожди. На Амуре +23...+28, у побережья Японского моря — до +25.

Москва и Санкт-Петербург — погода схожая. В Северной столице в субботу облачно на –3 градуса прохладнее (+22...+25). В Москве — локальные ливни и грозы в ночь на воскресенье, днём до +26.

Вывод

Предстоящие выходные будут очень неоднородными. Юг и центр страны порадуют теплой и преимущественно сухой погодой, идеальной для прогулок и отдыха на природе. В то же время Урал и часть Поволжья окажутся во власти циклонов с прохладой и осадками. Жителям северо-запада и Дальнего Востока стоит запастись зонтами, но при этом не забыть, что даже в дождливые дни температура останется вполне комфортной для конца лета.