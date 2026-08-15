5 "денежных" оттенков маникюра: эти цвета россиянки выбирают снова и снова

Какие оттенки гель-лака реально приносят запись

Не всякая яркая коллекция спасает мастеру от пустых окон в расписании. Есть несколько базовых цветов, которые клиенты просят снова и снова — они смотрятся выигрышно и на руке, и на фото.

Нюд и пыльно-розовый: спокойная база

Молочный нюд — беспроигрышный выбор: он выглядит опрятно, дружит с любой одеждой и часто нравится тем, кто не хочет привлекать лишнее внимание. Его нередко берут и новые клиенты — как безопасный старт.

Пыльно-розовый — следующий шаг, если нюд кажется слишком тихим. Цвет чуть заметнее, но спокойно вписывается и в офис, и в повседневные образы.

Красный, шоколадный и чёрный: выразительность без риска

Красный стабильно держится в топе: достаточно держать два варианта — холодный (с синим подтоном) и тёплый (с оранжевым), чтобы попадать в предпочтения разных людей.

Шоколадные оттенки в 2025–2026 годах особенно популярны: они выразительнее нюда, но спокойнее красного. Чёрный чаще берут не на всё покрытие, а для акцентов — френча, геометрии или лунного маникюра.

Вот что поможет быстрее согласовать дизайн:

показывайте один оттенок сразу на 2–3 формах (квадрат, овал, миндаль) — клиенту легче представить результат;

если гость всегда берёт красный, предложите шоколадный — образ останется ярким, но свежим;

вместо полностью чёрного покрытия предложите тонкий чёрный френч на молочной базе — так маникюр выглядит легче.

Итог

Пять базовых оттенков — нюд, пыльно-розовый, красный, шоколадный и чёрный — закрывают большую часть повседневных запросов. Главное — не просто показывать палитру, а сразу демонстрировать готовые варианты: так клиенты быстрее принимают решение, а у мастера остаётся меньше свободных окон.

Личный опыт автора

Однажды я держала только яркие лаки — и половина дней была полупустой. Как только добавила в витрину нюд и шоколадный, запись стала плотнее. Особенно выручал приём с демонстрацией на разных формах — клиенты сразу понимали, что им нравится. Теперь эти пять оттенков держу всегда — они реально работают.

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