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Урожай помидоров не пропадает - делаю из него кетчуп "Шашлычный": идеален для мяса и гарниров

Опубликовано: 14 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Урожай помидоров не пропадает - делаю из него кетчуп "Шашлычный": идеален для мяса и гарниров
Урожай помидоров не пропадает - делаю из него кетчуп "Шашлычный": идеален для мяса и гарниров
Городовой ру
Как приготовить шашлычный кетчуп

Домашний кетчуп будет вкуснее любого магазинного, при этом приготовить его очень просто. Особенно удачным получается шашлычный соус. Портал “Городовой” поделился рецептом с сайта “Аймкук”.

Ингредиенты:

  • помидоры - 700 г;
  • лук репчатый - 2 штуки;
  • горький перец - 2 штуки;
  • чеснок - 6 зубчиков;
  • шашлычная приправа - 1,5 столовой ложки;
  • соль - ½ чайной ложки;
  • черный молотый перец - по вкусу;
  • сахар - ½ чайной ложки;
  • уксус - 3 столовые ложки;
  • растительное масло - 50 мл.

Приготовление:

Почистить лук и чеснок, у помидоров удалить сердцевинки, а у перцев - хвостики. Вымыть овощи, нарезать их средними кусочками и прокрутить через мясорубку. Перелить массу в кастрюлю с антипригарным дном.

Добавить соль, сахар, масло, перец и приправу для шашлыка. Поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения, после чего убавить температуру. Овощную массу следует тушить в течение 1 часа, важно не забывать помешивать.

После того как масса уменьшится, добавить уксус. Продолжить готовить еще в течение 10 минут. Горячую массу измельчить погружным блендером до состояния пюре, сразу перелить ее в стерилизованные банки. Закрутить крышки, дать остыть и убрать в холодильник.

Личный опыт

Шашлычный кетчуп прекрасно сочетается с мясом, макаронами и другими гарнирами. Также я использую его для приготовления бутербродов с сыром и пиццы.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить лечо "Анкл Бенс".

Автор:
Полина Аксенова
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