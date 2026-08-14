Урожай помидоров не пропадает - делаю из него кетчуп "Шашлычный": идеален для мяса и гарниров

Домашний кетчуп будет вкуснее любого магазинного, при этом приготовить его очень просто. Особенно удачным получается шашлычный соус. Портал “Городовой” поделился рецептом с сайта “Аймкук”.
Ингредиенты:
- помидоры - 700 г;
- лук репчатый - 2 штуки;
- горький перец - 2 штуки;
- чеснок - 6 зубчиков;
- шашлычная приправа - 1,5 столовой ложки;
- соль - ½ чайной ложки;
- черный молотый перец - по вкусу;
- сахар - ½ чайной ложки;
- уксус - 3 столовые ложки;
- растительное масло - 50 мл.
Приготовление:
Почистить лук и чеснок, у помидоров удалить сердцевинки, а у перцев - хвостики. Вымыть овощи, нарезать их средними кусочками и прокрутить через мясорубку. Перелить массу в кастрюлю с антипригарным дном.
Добавить соль, сахар, масло, перец и приправу для шашлыка. Поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения, после чего убавить температуру. Овощную массу следует тушить в течение 1 часа, важно не забывать помешивать.
После того как масса уменьшится, добавить уксус. Продолжить готовить еще в течение 10 минут. Горячую массу измельчить погружным блендером до состояния пюре, сразу перелить ее в стерилизованные банки. Закрутить крышки, дать остыть и убрать в холодильник.
Личный опыт
Шашлычный кетчуп прекрасно сочетается с мясом, макаронами и другими гарнирами. Также я использую его для приготовления бутербродов с сыром и пиццы.
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