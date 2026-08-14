Смазываю полено кефиром – и слизни дают дёру: хитрые дачники нашли простой способ, как защитить огород без химикатов

В августе, когда ночи влажные, а дни тёплые, слизни чувствуют себя особенно вольготно. Они объедают капусту и клубнику, а днём прячутся в тени. Если не вмешаться, к следующему сезону популяция разрастётся. Есть простой способ сократить их численность с помощью кефира. Им поделилась с читателями «Городового» опытный агроном Ксения Давыдова.
Как работает кефирная приманка
Нанесите тонкий слой кефира на нижнюю сторону доски, шифера или плоского камня. Положите конструкцию обработанной стороной вниз у грядок. Делайте это вечером — ночью слизни активны, а к утру ищут укрытие от солнца. Под запах кислого продукта они заползают под вашу ловушку.
Правила сбора
Рано утром приподнимите укрытие, пишет источник, соберите вредителей в перчатках или совком и вынесите с участка. Промывайте доску после каждого использования, обновляйте кефир. Оставляйте приманки 2–3 дня подряд для лучшего результата. Устанавливайте их рядом с повреждёнными растениями.
Чего избегать:
- Не сыпьте соль на слизней — она портит почву и убивает дождевых червей.
- Не используйте химические гранулы — они токсичны для животных.
- Дополнительно уберите доски, ботву и сорняки, где вредители откладывают яйца.
Личный опыт
Родители автора «Городового» Алины Владимировой используют на своей даче кефирные приманки три года. Опытным путем они выяснили, что использовать лучше керамические плитки — они не сдвигаются ветром. Рядом кладут мокрую мешковину, так как слизни скапливаются там охотнее.
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