Из Москвы в Петербург… пешком! Как блогер прошёл 780 километров за 15 дней

Путешествие блогера стартовало 29 июля.

Большинство людей ездят из Москвы в Санкт-Петербург на «Сапсане» за четыре часа. Но фитнес-блогер Алексей Трефилов выбрал совсем другой путь.

Он решил пройти это расстояние обычным шагом. Вот как это было и через что ему пришлось пройти.

Бешеный темп и тяжелый рюкзал

Супермарафон стартовал 29 июля прямо на Красной площади в Москве. Финишной точкой была назначена Дворцовая площадь в Петербурге. Между ними — около 780 километров.

Чтобы пройти такой маршрут, Алексей двигался в очень жестком темпе. Каждый день он проходил в среднем по 50 километров.

Для понимания: это больше, чем длина обычной марафонской дистанции. При этом за спиной у блогера был тяжелый рюкзак с вещами, едой и водой.

Мозоли, дождь и полная перезагрузка

Такой поход — это огромная нагрузка на здоровье. Алексею пришлось шагать вдоль дорог в любую погоду. Были и жаркие дни, и проливные дожди.

Главными врагами блогера стали дикая физическая усталость и стертые в кровь ноги.

Но, по словам самого Алексея, которые передает 78.ru, самым сложным оказалось выдержать это испытание и ментально, и эмоционально, и физически.

Слезы на финише

12 августа, ровно через 15 дней после старта, Алексей наконец-то ступил на Дворцовую площадь. Там его уже ждали родные и друзья с плакатами поддержки.

Увидев своих близких, спортсмен просто не смог сдержать слез. Эмоции накрыли его с головой. Позже в разговоре с журналистами он честно признался: это было самое тяжелое, но в то же время самое крутое испытание в его жизни.

Ранее «Городовой» рассказывал, что сейчас происходит на заправках Петербурга.