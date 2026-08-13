Минус 30 сантиметров воды — минус 420 тонн груза: во что обошлись речникам малоснежные зимы на Неве и Волхове

Обмеление рек создает проблемы для судоходства.

Берега Невы или Волхова обнажились, а там, где раньше ходили катера, теперь видна мель. Ладожское озеро «похудело» почти на метр.

Что происходит с реками и озёрами, чем это грозит бизнесу и почему радуются историки?

Куда ушла вода?

Главная причина проста — погода. В регионе выдались две зимы подряд почти без снега. Весной таять было просто нечему.

Обычно весеннее половодье наполняет озёра Ильмень, Онежское и Сайму. Они, в свою очередь, отдают воду Ладоге, а та — Неве и Волхову. В этом году цепь порвалась. Воде было некуда береться.

Но паниковать не стоит. Это не экокатастрофа, а естественный цикл. Ладога сильно мелела и раньше: в 1940-м, 1973-м и 2003 годах. Об этом рассказывал губернатор Александр Дрозденко.

Каждый раз озеро успешно восстанавливалось.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Business FM Петербург отметил, что до зимы подъёма ждать не стоит, но с обильными дождями и снегом всё вернётся в норму.

Дорогой каждый сантиметр: проблемы речников

Больше всех от засухи страдают капитаны и владельцы грузовых судов. На реках появился реальный риск сесть на мель.

Кажется, что спад уровня воды на 30 сантиметров — это ерунда. Но для судоходства это огромная цифра, рассказал изданию председатель комитета по туризму и выставочной деятельности Ленинградской областной торгово-промышленный палаты Сергей Котенёв.

Чтобы баржа не зацепила дно, её приходится разгружать.

С каждого крупного судна снимают по 400 тонн груза и больше.

Груз приходится перевозить дополнительными рейсами или маленькими лодками.

Итог один — логистика дорожает. А это значит, что в конечном счёте растут цены на стройматериалы и другие товары, которые возят по воде.

Тайны со дна: радость для археологов

У обмеления есть неожиданный плюс. Когда вода уходит, она открывает то, что скрывала веками.

Похожая ситуация сейчас по всей Европе. Например, на мелеющем Дунае из воды показались немецкие корабли времён Второй мировой и даже остатки древнеримских мостов.

На нашем Северо-Западе археологам тоже есть где разгуляться. Вода отлично сохраняет дерево. Из-за спада воды ученые теперь могут без аквалангов изучать древние причалы и деревянные постройки времён Средневековья.

Что опаснее обмеления?

Засуха пройдет, а проблемы останутся. Экологи утверждают: временное обмеление рекам не вредит. Гораздо опаснее прогрев мелководья и мусор.

Когда воды мало и она теплая, начинают активно цвести сине-зелёные водоросли. Из-за этого в воде падает уровень кислорода, и рыбе становится нечем дышать.

Именно поэтому сейчас запускают крупный проект по очистке Ладоги. Главное сегодня — не просто дождаться дождей, а защитить водоёмы от грязи и промышленных отходов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что ждать подъема воды в Неве и Ладоге пока не стоит.