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Больше не выбрасываю пластиковые крышки от бутылок: дома берегу их как зеницу ока - лайфхак

Опубликовано: 13 августа 2026 22:08
 Проверено редакцией
Больше не выбрасываю пластиковые крышки от бутылок: дома берегу их как зеницу ока - лайфхак
Больше не выбрасываю пластиковые крышки от бутылок: дома берегу их как зеницу ока - лайфхак
Legion-Media
Пластиковые крышки превратятся в удобную рукоятку для ножа или напильника — расплавьте их в вафельнице и придайте форму. Простой способ переработать мусор в полезную вещь для мастерской.

Пластиковые крышки от бутылок — один из самых распространённых видов мусора, который обычно отправляется в урну. Но в умелых руках этот бросовый материал превращается в полезную вещь для мастерской. Простой и увлекательный способ — переплавить крышки в прочную и удобную рукоятку для ножа, надфиля или другого инструмента, пишет автор блога "Генератор идей".

Что понадобится и как начать

Для эксперимента потребуется старая электрическая вафельница, которую не жалко использовать в творческих целях. Чтобы защитить поверхность от прилипания, дно застилают тефлоновым ковриком или пекарской бумагой. Можно использовать и вафельницу для газовой плиты — это экономит электроэнергию.

Крышки укладывают внутрь, закрывают и прижимают сверху грузом, например кирпичом. Через 5 минут получается плотный разноцветный пластиковый лист.

Формирование рукоятки

В полученный мягкий пластик заворачивают металлическую часть инструмента (хвостовик) и снова помещают в вафельницу на 5 минут для спайки деталей. После остывания заготовку достают — она выглядит грубо, но это только начало. На просвет рисуют контур будущей рукоятки. Затем с помощью болгарки с лепестковым диском убирают лишнее, шлифуют и полируют поверхность. Пластик легко обрабатывается и позволяет придать рукоятке любую форму.

Личный опыт автора

Я давно хотел обновить рукоятку старого ножа, но не находил подходящего материала. Увидев этот способ, решил попробовать — крышек накопилось много. Первый блин получился неровным, но после шлифовки рукоятка стала удобной и прочной. Теперь я перерабатываю все крышки, и у меня есть набор самодельных инструментов с яркими ручками.

Вывод

Пластиковые крышки от бутылок — доступный и удобный материал для создания рукояток инструментов. Переплавка в вафельнице даёт прочную заготовку, которую легко обрабатывать до нужной формы. Экологичный и творческий способ дать мусору вторую жизнь.

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Автор:
Евгения Сухова
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