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4 капли на ватный диск — и розетки с выключателями белоснежные: ни желтизны, ни черноты — так и сияют чистотой

Опубликовано: 12 августа 2026 22:08
 Проверено редакцией
4 капли на ватный диск — и розетки с выключателями белоснежные: ни желтизны, ни черноты — так и сияют чистотой
4 капли на ватный диск — и розетки с выключателями белоснежные: ни желтизны, ни черноты — так и сияют чистотой
Legion-Media
Розетки и выключатели засияют белизной после чистки смесью из соды, перекиси, нашатыря и зубной пасты. Простой состав убирает налёт, желтизну и жир без царапин.

Со временем пластиковые поверхности розеток и выключателей покрываются серым или жёлтым налётом, который не смывается обычной водой и мылом. Агрессивно тереть их страшно — можно поцарапать или повредить механизм. Но есть проверенный состав, который возвращает пластику белизну без усилий, пишет ИА SakhalinMedia.

Что понадобится

Для приготовления чистящей пасты потребуется: по 1 ч.л. соды, перекиси водорода, нашатырного спирта и 1 ст.л. зубной пасты (белой, без гелевых вкраплений). Все компоненты смешивают до состояния кашицы.

Как применять

Смесь наносят на ватный диск и аккуратно протирают загрязнённые участки. Для труднодоступных мест — щелей вокруг кнопок и рамок — используют ватные палочки. После обработки поверхность протирают влажной салфеткой и вытирают насухо.

Важно: перед началом уборки лучше отключить электричество, чтобы избежать попадания влаги в механизм. Не допускайте затекания смеси внутрь розетки.

Почему это работает

Сода выступает как мягкий абразив, удаляя грязь без царапин. Перекись осветляет пожелтевший пластик и дезинфицирует. Нашатырь расщепляет жирный налёт, оставленный руками. Зубная паста связывает компоненты, облегчает нанесение и дополнительно отбеливает поверхность.

Личный опыт автора

Я долго не могла избавиться от желтизны на старых розетках на кухне. Перепробовала и мыло, и влажные салфетки, и даже уксус — результат был слабым. Узнала про эту смесь от подруги, решила попробовать — и через пять минут все выключатели на кухне стали белыми, как новые. Теперь раз в месяц протираю ими все пластиковые поверхности в доме.

Вывод

Простая смесь из соды, перекиси, нашатыря и зубной пасты эффективно очищает пластиковые розетки и выключатели от налёта, жира и желтизны. Средство легко приготовить, оно стоит копейки и не повреждает поверхность. Главное — соблюдать осторожность и избегать попадания влаги внутрь розеток.

Ранее мы рассказывали, как отбелить старые носки.

Автор:
Евгения Сухова
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