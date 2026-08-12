4 капли на ватный диск — и розетки с выключателями белоснежные: ни желтизны, ни черноты — так и сияют чистотой

Со временем пластиковые поверхности розеток и выключателей покрываются серым или жёлтым налётом, который не смывается обычной водой и мылом. Агрессивно тереть их страшно — можно поцарапать или повредить механизм. Но есть проверенный состав, который возвращает пластику белизну без усилий, пишет ИА SakhalinMedia.
Что понадобится
Для приготовления чистящей пасты потребуется: по 1 ч.л. соды, перекиси водорода, нашатырного спирта и 1 ст.л. зубной пасты (белой, без гелевых вкраплений). Все компоненты смешивают до состояния кашицы.
Как применять
Смесь наносят на ватный диск и аккуратно протирают загрязнённые участки. Для труднодоступных мест — щелей вокруг кнопок и рамок — используют ватные палочки. После обработки поверхность протирают влажной салфеткой и вытирают насухо.
Важно: перед началом уборки лучше отключить электричество, чтобы избежать попадания влаги в механизм. Не допускайте затекания смеси внутрь розетки.
Почему это работает
Сода выступает как мягкий абразив, удаляя грязь без царапин. Перекись осветляет пожелтевший пластик и дезинфицирует. Нашатырь расщепляет жирный налёт, оставленный руками. Зубная паста связывает компоненты, облегчает нанесение и дополнительно отбеливает поверхность.
Личный опыт автора
Я долго не могла избавиться от желтизны на старых розетках на кухне. Перепробовала и мыло, и влажные салфетки, и даже уксус — результат был слабым. Узнала про эту смесь от подруги, решила попробовать — и через пять минут все выключатели на кухне стали белыми, как новые. Теперь раз в месяц протираю ими все пластиковые поверхности в доме.
Вывод
Простая смесь из соды, перекиси, нашатыря и зубной пасты эффективно очищает пластиковые розетки и выключатели от налёта, жира и желтизны. Средство легко приготовить, оно стоит копейки и не повреждает поверхность. Главное — соблюдать осторожность и избегать попадания влаги внутрь розеток.
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