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Как справиться с гордыней и начать жить счастливо: мудрый Хайям дал ответ еще 1000 лет назад – стоит прислушаться к его словам

Опубликовано: 12 августа 2026 21:16
 Проверено редакцией
Как справиться с гордыней и начать жить счастливо: мудрый Хайям дал ответ еще 1000 лет назад – стоит прислушаться к его словам
Как справиться с гордыней и начать жить счастливо: мудрый Хайям дал ответ еще 1000 лет назад – стоит прислушаться к его словам
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Гордыня является одним из наиболее разрушительных человеческих пороков, искажающих восприятие реальности и побуждающих человека к самовозвеличиванию. Это явление широко распространено в современном обществе.

Омар Хайям тысячу назад предложил мудрый подход к преодолению этого недостатка, подчеркивая, что истинное величие не требует саморекламы. Он отмечал:

Один всегда постыден труд — превозносить себя, «Да так ли ты велик и мудр?» — сумей спросить себя. Примером служат пусть глаза — огромный видя мир, Они не ропщут оттого, что им не зрить себя.

Философ, используя присущий ему поэтический стиль, сравнивал человека с глазами, способными охватить весь мир, но не способными видеть самих себя. Гораздо важнее умение ценить окружающую действительность.

Эта метафора указывает на то, что истинно мудрые люди фокусируют свое внимание на внешнем мире, а не на собственном эго. Чрезмерная концентрация на себе может привести к потере объективности.

Хайям напоминал, что подлинная мудрость проявляется в скромности. Величие человека подтверждается его действиями, а не словами. Тот, кто постоянно стремится к самовозвышению, рискует столкнуться с негативными последствиями собственной гордыни.

Ранее мы рассказали, прощает ли Бог грехи.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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