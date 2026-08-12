Пионы на следующий год зацветут с удвоенной силой: агроном Давыдова назвала важные правила ухода – нужно успеть в августе

Каждый садовод стремится к обильному цветению пионов весной. Основой для этого является надлежащий уход за растениями в конце лета. Опытный специалист по садоводству Ксения Давыдова дала рекомендации, на что следует обратить особое внимание.
Обязательная обрезка
В августе необходимо выполнить обрезку пионов. Эта процедура предотвращает развитие грибковых заболеваний, которые часто возникают в условиях повышенной влажности, особенно в регионах с частыми туманами и осадками.
Если после завершения цветения не были удалены семенные коробочки, нужно сделать это сейчас. Также следует удалить пожелтевшие листья и засохшие бутоны. Эти меры позволят растению сконцентрировать ресурсы на накоплении питательных веществ, что способствует пышному цветению в следующем году.
Подкормка пионов
Август также является оптимальным периодом для подкормки пионов. Эта процедура важна как для зрелых, так и для молодых кустов. Рекомендуется растворить 30 граммов суперфосфата и 15 граммов сернокислого калия в ведре воды. Полученным раствором следует полить кусты. Эта мера поможет растениям успешно перезимовать и обеспечит обильное цветение в предстоящем сезоне.
Правила полива
В августе пионы, как правило, получают достаточно влаги за счет естественных осадков. Взрослые экземпляры, обладающие развитой корневой системой, способны самостоятельно получать влагу даже в условиях засухи. Молодые растения требуют полива по мере высыхания верхнего слоя почвы.
Профилактика болезней
В целях профилактики серой гнили рекомендуется обработать растения раствором медного купороса (2 столовые ложки на ведро воды). В качестве альтернативы могут быть использованы другие медьсодержащие препараты или фунгициды.
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