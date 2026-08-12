3 единицы вместо 18 и патока на дне: что на самом деле скрывается за надписью «Мёд» в магазинах Петербурга

Эксперты организации «Общественный контроль» проверили баночки с мёдом в популярных магазинах Петербурга. Результаты шокируют: 6 из 10 образцов оказались фальсификатом.
Что внутри банки вместо мёда?
Вместо натурального продукта пчеловодства в банки заливают карамельную и крахмальную патоку. Это самый простой и дешевый способ подменить мёд.
Лабораторная проверка показала:
- Мёд разбавляют. Дорогой гречишный мёд смешивают с дешёвым подсолнечниковым.
- Мёд нагревают. Чтобы продукт долго не кристаллизовался и красиво блестел, его сильно греют. Из-за этого мёд теряет абсолютно все витамины и ферменты.
Цифры, которые говорят сами за себя
Пользу мёда определяют по ферментам — диастазным числом и пролину. Чем их больше, тем качественнее продукт.
Для натурального гречишного мёда норма диастазного числа — не менее 18 единиц. В проверенном мёде марки «Лента» эксперты нашли меньше 3 единиц. Продукт оказался «мертвым».
Полезной аминокислоты пролина в норме должно быть от 180 мг/кг. В проблемных образцах его едва наскребли 102–114 мг.
Хитрость на этикетке: как нас обманывают
Производители отлично научились обходить законы. На лицевой стороне банки они пишут огромными буквами: «МЁД». Покупатель берет баночку, не раздумывая.
Но если перевернуть тару и почитать мелкий шрифт, выяснится правда. В составе указана «крахмальная патока», а сам продукт сделан не по ГОСТу, а по ТУ (техническим условиям).
Формально это уже не мёд, а «медовый продукт». Но разглядеть эту надпись без лупы почти невозможно.
Нарушителей уже наказали?
Роспотребнадзор направил предостережения магазинам и заводам-производителям. А Россельхознадзор аннулировал ветеринарные документы на бракованную партию товара.
Но сколько такой «патоки» всё еще остается на полках — неизвестно.
Кстати, мёд — не единственная проблема. Недавно эти же эксперты проверяли кабачковую икру. В 8 из 13 банок нашли опасное количество нитратов. В некоторых банках их было больше нормы в три раза!
Проблема всей страны: как выжить покупателю?
По данным Роскачества, подделка мёда — это беда всей России. Почти половина мёда на масс-маркете разбавлена сахарными сиропами.
Производителям просто невыгодно продавать чистый продукт за низкую цену.
Как уберечь себя от подделки:
- Забудьте про дешевый мёд. Настоящий продукт не может стоить копейки.
- Ищите значок ГОСТ. Избегайте товаров, сделанных по ТУ.
- Читайте мелкий шрифт. В составе должен быть только один ingredient — мёд. Никаких сиропов, ароматизаторов и патоки.
- Проверьте дома. Натуральный мёд стекает с ложки непрерывной тягучей нитью и ложится горкой. Фальсификат капает как обычная вода и быстро растекается.
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