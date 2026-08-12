3 единицы вместо 18 и патока на дне: что на самом деле скрывается за надписью «Мёд» в магазинах Петербурга

Шесть из десяти образцов мёда оказались суррогатом.

Эксперты организации «Общественный контроль» проверили баночки с мёдом в популярных магазинах Петербурга. Результаты шокируют: 6 из 10 образцов оказались фальсификатом.

Что внутри банки вместо мёда?

Вместо натурального продукта пчеловодства в банки заливают карамельную и крахмальную патоку. Это самый простой и дешевый способ подменить мёд.

Лабораторная проверка показала:

Мёд разбавляют. Дорогой гречишный мёд смешивают с дешёвым подсолнечниковым.

Дорогой гречишный мёд смешивают с дешёвым подсолнечниковым. Мёд нагревают. Чтобы продукт долго не кристаллизовался и красиво блестел, его сильно греют. Из-за этого мёд теряет абсолютно все витамины и ферменты.

Цифры, которые говорят сами за себя

Пользу мёда определяют по ферментам — диастазным числом и пролину. Чем их больше, тем качественнее продукт.

Для натурального гречишного мёда норма диастазного числа — не менее 18 единиц. В проверенном мёде марки «Лента» эксперты нашли меньше 3 единиц. Продукт оказался «мертвым».

Полезной аминокислоты пролина в норме должно быть от 180 мг/кг. В проблемных образцах его едва наскребли 102–114 мг.

Хитрость на этикетке: как нас обманывают

Производители отлично научились обходить законы. На лицевой стороне банки они пишут огромными буквами: «МЁД». Покупатель берет баночку, не раздумывая.

Но если перевернуть тару и почитать мелкий шрифт, выяснится правда. В составе указана «крахмальная патока», а сам продукт сделан не по ГОСТу, а по ТУ (техническим условиям).

Формально это уже не мёд, а «медовый продукт». Но разглядеть эту надпись без лупы почти невозможно.

Нарушителей уже наказали?

Роспотребнадзор направил предостережения магазинам и заводам-производителям. А Россельхознадзор аннулировал ветеринарные документы на бракованную партию товара.

Но сколько такой «патоки» всё еще остается на полках — неизвестно.

Кстати, мёд — не единственная проблема. Недавно эти же эксперты проверяли кабачковую икру. В 8 из 13 банок нашли опасное количество нитратов. В некоторых банках их было больше нормы в три раза!

Проблема всей страны: как выжить покупателю?

По данным Роскачества, подделка мёда — это беда всей России. Почти половина мёда на масс-маркете разбавлена сахарными сиропами.

Производителям просто невыгодно продавать чистый продукт за низкую цену.

Как уберечь себя от подделки:

Забудьте про дешевый мёд. Настоящий продукт не может стоить копейки. Ищите значок ГОСТ. Избегайте товаров, сделанных по ТУ. Читайте мелкий шрифт. В составе должен быть только один ingredient — мёд. Никаких сиропов, ароматизаторов и патоки. Проверьте дома. Натуральный мёд стекает с ложки непрерывной тягучей нитью и ложится горкой. Фальсификат капает как обычная вода и быстро растекается.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему 7 из 10 пачек масла в Петербурге оказались опасны.