Почему иностранцы любят поезда РЖД - неожиданные причины: россияне этого не ценят

Далеко не всем россиянам нравится путешествовать на поезде, так как у этого вида транспорта есть недостатки. Но иностранцы думают иначе.

Автор дзен-канала “Лайк, Трэвел, Путешествия” пообщалась с американцем, в ходе чего узнала, что иностранцы любят российские поезда. Причем причины этого могут показаться нашим людям странными.

Верхняя полка

Когда иностранцы видят российские поезда, то в первую очередь они начинают восхищаться верхней полкой. Для них она является словно увлекательным аттракционом. Именно поэтому жители других стран чаще всего выбирают именно верхнюю полку. Россиянам понять это трудно.

Попутчики

Некоторые иностранцы намеренно выбирают плацкарт, а не купе, так как им нравится наблюдать за жизнью попутчиков. Жителей других стран привлекает российская общительность, которой им так не хватает на родине.

“Путешествовать по России на поезде интересней, чем на самолете. Можно увидеть настоящую жизнь простых людей, пообщаться. Особенно мне нравится со старыми пенсионерами - очень открытые и приветливые. Все время предлагали мне чаю с колбасой. Правда почти никто не знает английского языка, но жестами понимали друг друга”, - рассказал американец блогеру.

Застолье

Иностранцев удивляет, что россияне берут с собой в поезд такое большое количество еды. Даже если ехать буквально пару дней, то пассажиры могут взять столько продуктов, которых хватило бы на юбилей. В Европе и США не принято брать с собой еду, так как у них нет длительных маршрутов.

Личный опыт

Люблю путешествовать именно на поездах, так как в них можно не только добраться до пункта назначения, но и отдохнуть. Обычно располагаюсь в купе, при этом проблем с попутчиками у меня никогда не было.

Ранее портал "Городовой" рассказал, каких мест в самолете стоит избегать любой ценой.

