Почему китайцы доживают до 100 лет - экология роли не играет: основные секреты долголетия

Китай известен не только своим развитием, туризмом, но и длительной продолжительностью жизни. Количество пенсионеров, которые доживают до 90 и 100 лет, постоянно растет. Это связано с некоторыми привычками.

Особенности питания

Китайцы никогда не пьют холодную воду. Здесь пожилые люди ходят гулять с термосами, в которых налита теплая или горячая вода. Они считают, что напитки из холодильника не приносят пользы. Если турист в ресторане попросит холодной воды, то на него могут посмотреть странно.

В рационе китайцев много супов, бульонов, лапши, риса и овощей. Блюда обычно имеют умеренную калорийность, содержат достаточное количество зелени. Пожилые люди не едят десерты, что покажется туристам особенно диким. Здесь принято заменять торты, конфеты и печенье обычными фруктами.

Образ жизни

Китайцы невероятно активны в любом возрасте. Они любят пешие прогулки, не боятся физической нагрузки. Даже после пенсии они продолжают работать, но идут на это не ради денег. Они не хотят выпадать из социальной жизни, желают оставаться кому-то полезными.

“Еще одна особенность – у них есть традиция дневного отдыха. Может вы видели разные фотографии из китайских офисов, где люди спят на раскладушках, как в садике. Потому что в Китае распространён такой «сон-час». Даже в городах можно заметить, как пожилые люди днём ненадолго ложатся поспать или просто закрывают глаза и отдыхают”, - сообщает канал “Лайк, Трэвел, Путешествия”.

Также пожилые люди любят проводить время на пляжах, но они всегда прячутся от солнца. Для защиты кожи от лучей китайцы надевают специальные костюмы, которые закрывают даже лицо. Это позволяет им избежать ожогов.

Личный опыт

Когда я первый раз была в Китае, то обратила внимание на большое количество пенсионеров. Они не стесняются заниматься разминкой и спортом прямо на улицах. В свободное время пожилые люди также играют в настольные игры, что развивает мозг.

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