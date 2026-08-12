400 км/ч над болотами: ВСМ появится не толкьо между Петербургом и Москвой

В России идет строительство сети высокоскоростных магистралей (ВСМ).

От двух столиц

Сейчас самый быстрый способ доехать из Москвы в Питер по железной дороге — это «Сапсан». Он идет около четырех часов. Новая магистраль сократит это время почти вдвое — до 2 часов 15 минут.

Трасса пройдет через шесть регионов. На пути сделают 14 пассажирских станций, включая Тверь, Валдай и Великий Новгород.

Интересный факт: В пиковые часы поезда планируют пускать каждые 10–15 минут. То есть дорога между столицами станет работать почти как обычное метро: забудьте о жестком расписании, пришел на перрон — и уехал.

Поезд будущего

По новым рельсам помчится не немецкий «Cапсан», а полностью российский поезд.

Вот главный цифры про новый состав:

Скорость: сможет разгоняться до 400 км/ч (в пути будет идти около 360 км/ч).

сможет разгоняться до 400 км/ч (в пути будет идти около 360 км/ч). Вместимость: 8 вагонов и 452 пассажирских места.

8 вагонов и 452 пассажирских места. Комфорт: внутри обещали несколько классов обслуживания, детские комнаты, спальные места и даже залы для переговоров.

Испытывать первый состав начнут уже в 2027 году, а через год на нем смогут прокатиться первые пассажиры, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров на встрече в национальном центре "Россия".

Стройка века: мосты, сваи и уникальные рельсы

Построить такую дорогу очень сложно. Обычные рельсы и шпалы для скоростей под 400 км/ч не подойдут.

Почти треть всей трассы пройдет в воздухе — по мостам и эстакадам. Чтобы дорога не проседала на сложных грунтах, строители вбьют больше миллиона свай.

А вместо привычного гравия рельсы уложат на специальную бетонную плиту с полимерным слоем. Это чисто российская разработка, аналогов которой в мире нет.

Над проектом уже работают больше 150 заводов и фабрик со всей страны.

Что дальше?

Линия Москва — Санкт-Петербург станет только первым шагом. Если проект окажется успешным, подобные супербыстрые трассы протянут и в другие города:

На восток — до Нижнего Новгорода, Казани и Екатеринбурга;

На юг — до Ростова-на-Дону и Адлера;

На запад — до Минска.

Проект стоит огромных денег (по оценкам экспертов — около 2 триллионов рублей). Но в итоге страна получит абсолютно новый уровень транспорта, когда расстояния между большими городами перестанут быть проблемой.