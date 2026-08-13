Ягоды будут размером с вишню: как провести омолаживающую обрезку крыжовника – рекомендации агронома Давыдовой

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Цвести не будут: садовод из Британии назвал 3 ошибки при обрезке пионов — можно потерять куст

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Крыжовник слаще рахат-лукума: эта вязкая подкормка обеспечит накопление сахаров и увеличит урожайность — всего 10 л под куст

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Крыжовнику в мае - прежде всего: 2 компонента под куст - и культура под надежной защитой, никаких грибков и вредителей

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2 ложки в лунку – и перцы прут как на дрожжах: облепили все кусты – урожай собираем ведрами по 7 кг с 1 куста

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Крыжовник ломится от ягод: 3 ложки под куст – и урожая больше в 3 раза, плоды слаще меда

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