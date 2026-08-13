Ягоды будут размером с вишню: как провести омолаживающую обрезку крыжовника – рекомендации агронома Давыдовой

Крыжовник традиционно пользуется высоким спросом среди садоводов. Из-за его интенсивного роста, регулярная обрезка является очень важной мерой ухода.
Пренебрежение этой процедурой приводит к чрезмерному загущению куста, что создает благоприятные условия для развития патогенных грибков и вредителей, а также к измельчению ягод. Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по осеннему формированию запущенных растений.
Правила обрезки крыжовника
Прежде всего необходимо провести тщательный визуальный осмотр куста. Затем следует приступить к обрезке. В первую очередь удаляются все старые и пораженные ветви, срезая их у основания. Важно избегать оставления пеньков для предотвращения распространения заболеваний.
Далее переходят к омолаживающей обрезке. Начинать следует с нижнего яруса, удаляя у основания все ветви, соприкасающиеся с землей.
В случае укоренения таких ветвей, их можно использовать для дальнейшего размножения: аккуратно извлечь из почвы, укоротить побеги и пересадить на новое место.
Впоследствии производится деликатная обрезка старых ветвей и укорачивание молодых с целью стимуляции их активного ветвления.
Что должно получиться
По итогам проведенных мероприятий должен быть сформирован ухоженный куст, включающий побеги различного возраста. Важно учитывать, что объем удаляемых ветвей должен составлять приблизительно половину от их общего количества.
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