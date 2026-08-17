Петербург обошел Москву: почему 22% россиян мечтают о набережных Невы, а не о столичной суете

Москва и Петербург — крутые города. Трамваи красивые, парки отремонтировали, сервисы работают как часы. Но жить там мечтают далеко не все.
Опрос девелоперской группы «Эталон» показал любопытный факт: россияне хотят жить в тихой провинции, но с московскими зарплатами, хорошими больницами и чистыми автобусами, пишет "Стройгазета".
Москва хорошеет, но сил у людей нет
Никто не спорит: столица за последние десять лет сильно изменилась к лучшему. Так считают 46% опрошенных. Петербург и Краснодар тоже стараются, но от Москвы отстают.
Однако цена этой красоты — дикий темп, постоянный шум и пробки. Бешеный ритм мегаполиса нравится всего 10% людей. Остальные просто устали.
Почти 60% участников исследования признались, что мечтают о тихой и размеренной жизни.
Куда все хотят уехать?
Если бы люди могли свободно выбирать, столицы бы заметно опустели. Жить в Москве мечтают только 18% респондентов. В Петербург готовы поехать 22%.
А вот куда действительно тянет людей:
- 28% выбрали бы небольшой уютный городок;
- 24% поехали бы в крупный регион вроде Екатеринбурга, Казани или Тюмени.
Люди хотят уюта, но не хотят жертвовать цивилизацией.
Формула «города мечты»
Чего ждет русский человек от идеального места? Формула простая. Нужен зеленый город с огромным количеством парков — об этом говорят 70% участников опроса.
Но одной природой сыт не будешь. В список главных требований также вошли:
- высокие зарплаты (60%);
- качественная медицина (50%);
- удобный транспорт (50%);
- безопасность и чистая экология.
То есть идеальное место — это тихий город у леса, где платят московскую зарплату, а до современной больницы можно доехать за 15 минут без пробок.
Почему нас потянуло к тишине?
Тренд на «побег» из супер-мегаполисов начался еще в пандемию.
Тогда миллионы людей перешли на удаленку и задали себе вопрос: зачем платить огромные деньги за тесную квартиру в спальном районе Москвы, если можно жить у моря или в тихом пригороде?
Сегодня регионы постепенно подтягиваются. В крупных региональных центрах строят современные ЖК, открывают красивые набережные, туда приходят быстрые доставки.
Люди больше не хотят тратить по два часа в день на метро ради того, чтобы просто доехать до работы.
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