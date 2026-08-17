Восемь этапов, тонны ила и 27 миллионов: как будут спасать протоки Суздальских озёр, пока забракованы все пляжи региона

Очистят от донных отложений два протока Суздальских озер.

На днях Роспотребнадзор снова огорчил горожан: чистых водоёмов в регионе больше не осталось. Зато власти города наконец решили всерьёз заняться спасением знаменитых Суздальских озёр.

Ни одного безопасного пляжа

Специалисты проверили воду на всех официальных пляжах Петербурга и Ленинградской области. Результаты оказались плачевными.

В Петербурге проверку провалили все 22 пляжа. В области забраковали ещё 20 популярных мест отдыха. Под запретом оказались даже Ладога, Вуокса и берега Финского залива.

В воде нашли превышение норм по бактериям и химии. Такая ситуация держится уже вторую неделю. Врачи предупреждают: купание сейчас может закончиться в инфекционной больнице.

Суздальским озёрам дадут новую жизнь

На фоне пляжного бана появились и хорошие новости. Город ищет подрядчика, который займётся масштабной чисткой гидросистемы Суздальских озёр в Выборгском районе.

На эти цели из бюджета выделяют 27,35 миллиона рублей, согласно сайту госзакупок. Работы пройдут в восемь этапов и завершатся к августу 2027 года.

Вот что планируют сделать:

Очистить от многолетних донных отложений протоки между Верхним, Средним и Нижним Большим озёрами.

Вывезти и утилизировать весь поднятьй со дна ил.

Укрепить разрушенные берега.

Порубить сухие и опасные деревья.

Посадить новые деревья и застелить свежие газоны.

Итоги конкурса подведут уже 3 сентября. К работе допустят только опытные компании, а после ремонта подрядчик даст годовую гарантию.

Почему озёра довели до такого состояния?

Суздальские озёра — это любимое место отдыха петербуржцев ещё с дореволюционных времён. Но за последние десятилетия водоёмы сильно пострадали от жизнедеятельности мегаполиса.

Главные проблемы здесь — заиливание дна и нелегальные сливы сточных вод из частного сектора. Протоки между озёрами сильно забились и превратились в болото.

Из-за этого летом она моментально прогревается, начинает «цвести» и пахнуть, а опасные микробы размножаются со страшной скоростью.

Когда ждем результатов?

Основное финансирование проекта распланировано на 2026 и 2027 годы.

Поплавать в этом сезоне уже не получится. Но если проект реализуют качественно, через три года Суздальские озёра могут снова стать безопасными и прозрачными.

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