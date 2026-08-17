Восемь этапов, тонны ила и 27 миллионов: как будут спасать протоки Суздальских озёр, пока забракованы все пляжи региона

На днях Роспотребнадзор снова огорчил горожан: чистых водоёмов в регионе больше не осталось. Зато власти города наконец решили всерьёз заняться спасением знаменитых Суздальских озёр.
Ни одного безопасного пляжа
Специалисты проверили воду на всех официальных пляжах Петербурга и Ленинградской области. Результаты оказались плачевными.
В Петербурге проверку провалили все 22 пляжа. В области забраковали ещё 20 популярных мест отдыха. Под запретом оказались даже Ладога, Вуокса и берега Финского залива.
В воде нашли превышение норм по бактериям и химии. Такая ситуация держится уже вторую неделю. Врачи предупреждают: купание сейчас может закончиться в инфекционной больнице.
Суздальским озёрам дадут новую жизнь
На фоне пляжного бана появились и хорошие новости. Город ищет подрядчика, который займётся масштабной чисткой гидросистемы Суздальских озёр в Выборгском районе.
На эти цели из бюджета выделяют 27,35 миллиона рублей, согласно сайту госзакупок. Работы пройдут в восемь этапов и завершатся к августу 2027 года.
Вот что планируют сделать:
- Очистить от многолетних донных отложений протоки между Верхним, Средним и Нижним Большим озёрами.
- Вывезти и утилизировать весь поднятьй со дна ил.
- Укрепить разрушенные берега.
- Порубить сухие и опасные деревья.
- Посадить новые деревья и застелить свежие газоны.
Итоги конкурса подведут уже 3 сентября. К работе допустят только опытные компании, а после ремонта подрядчик даст годовую гарантию.
Почему озёра довели до такого состояния?
Суздальские озёра — это любимое место отдыха петербуржцев ещё с дореволюционных времён. Но за последние десятилетия водоёмы сильно пострадали от жизнедеятельности мегаполиса.
Главные проблемы здесь — заиливание дна и нелегальные сливы сточных вод из частного сектора. Протоки между озёрами сильно забились и превратились в болото.
Из-за этого летом она моментально прогревается, начинает «цвести» и пахнуть, а опасные микробы размножаются со страшной скоростью.
Когда ждем результатов?
Основное финансирование проекта распланировано на 2026 и 2027 годы.
Поплавать в этом сезоне уже не получится. Но если проект реализуют качественно, через три года Суздальские озёра могут снова стать безопасными и прозрачными.
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