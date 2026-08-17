Синоптики обещают +21° с подвохом: какая погода ждет петербуржцев из-за циклона, уходящего в Карелию

В Петербурге снова классическая местная погода. Сегодня за настроение за окном отвечает вихрь, который медленно ползет на север, вдоль границы с Карелией.
Что на улице сегодня
День выдастся облачным, но солнце всё же будет иногда проглядывать. Без осадков не обойдется: местами пройдут короткие дожди, возможны и грозы, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
При этом сильного холода нет. В самом Петербурге воздух прогреется до вполне комфортных +19…+21°. В Ленинградской области будет чуть контрастнее: от +17° до +22°.
Ветер и давление
Ветер дует с запада со скоростью 5–10 м/с. Возле водоемов он может казаться довольно прохладным.
Атмосферное давление немного понижено — 750 миллиметров ртутного столба. Метеочувствительным людям сегодня стоит быть к себе понаблюдательнее: возможна легкая сонливость или головная боль.
Прогноз на вторник
Во вторник кардинальных перемен ждать не стоит. Циклон уходит неохотно. Ночью температура опустится до +13…+15°, а днем снова поднимется до приятных +19…+21°.
Кратковременные дожди всё еще будут заглядывать в разные районы города.
Как одеться и что взять с собой
Погода сейчас коварная. Когда выходит солнце — жарко, когда дует ветер и капает дождь — сыро и прохладно.
- Главное правило — многослойность. Легкая футболка плюс ветровка или худи станут идеальным выбором.
- Обувь лучше выбрать непромокаемую.
- Дождевик или зонт обязательны, даже если утром небо кажется чистым. В Питере всё меняется за 15 минут.
Ранее «Городовой» рассказывал, что погода в Петербурге сменит комфортные +24° на дожди и прохладные +18°.