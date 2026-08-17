Синоптики обещают +21° с подвохом: какая погода ждет петербуржцев из-за циклона, уходящего в Карелию

Дожди не хотят покидать Северную столицу.

В Петербурге снова классическая местная погода. Сегодня за настроение за окном отвечает вихрь, который медленно ползет на север, вдоль границы с Карелией.

Что на улице сегодня

День выдастся облачным, но солнце всё же будет иногда проглядывать. Без осадков не обойдется: местами пройдут короткие дожди, возможны и грозы, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

При этом сильного холода нет. В самом Петербурге воздух прогреется до вполне комфортных +19…+21°. В Ленинградской области будет чуть контрастнее: от +17° до +22°.

Ветер и давление

Ветер дует с запада со скоростью 5–10 м/с. Возле водоемов он может казаться довольно прохладным.

Атмосферное давление немного понижено — 750 миллиметров ртутного столба. Метеочувствительным людям сегодня стоит быть к себе понаблюдательнее: возможна легкая сонливость или головная боль.

Прогноз на вторник

Во вторник кардинальных перемен ждать не стоит. Циклон уходит неохотно. Ночью температура опустится до +13…+15°, а днем снова поднимется до приятных +19…+21°.

Кратковременные дожди всё еще будут заглядывать в разные районы города.

Как одеться и что взять с собой

Погода сейчас коварная. Когда выходит солнце — жарко, когда дует ветер и капает дождь — сыро и прохладно.

Главное правило — многослойность. Легкая футболка плюс ветровка или худи станут идеальным выбором.

— многослойность. Легкая футболка плюс ветровка или худи станут идеальным выбором. Обувь лучше выбрать непромокаемую.

лучше выбрать непромокаемую. Дождевик или зонт обязательны, даже если утром небо кажется чистым. В Питере всё меняется за 15 минут.

Ранее «Городовой» рассказывал, что погода в Петербурге сменит комфортные +24° на дожди и прохладные +18°.