Погодный разворот накроет Россию: Москву остудят ливни, Сибирь ждут заморозки

В ближайшие дни россиян ждёт резкая смена погоды сразу в нескольких регионах страны. Пока одни территории наслаждаются почти летним теплом, другие готовятся к грозам, сильному ветру и даже ночным заморозкам.

Москва

В столице аномальная жара начнёт ослабевать уже в пятницу, 22 мая. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, через Москву пройдёт холодный атмосферный фронт, который принесёт кратковременные ливни и возможные грозы.

После этого температура станет более комфортной, особенно для метеозависимых людей. В субботу ночью ожидается +13…+18 градусов, днём — около +25. В воскресенье сохранится тёплая погода без осадков, хотя температура всё ещё останется выше климатической нормы.

Приморье

В Приморском крае погода будет переменчивой. В субботу местами воздух прогреется до +26 градусов, однако уже после полудня в регион начнут заходить дожди.

В воскресенье атмосферный фронт распространится практически на всё Приморье. Ожидаются осадки и похолодание, особенно на восточном побережье, где температура снизится до +10…+15 градусов.

Во Владивостоке также прогнозируют облачность и небольшие дожди.

Омская область

Наиболее опасная ситуация ожидается в Омской области. Уже 20 мая регион накроют сильные дожди, грозы, порывистый ветер до 20 метров в секунду и возможный град.

Но главной угрозой станут ночные заморозки. В ночь на 21 и 22 мая температура местами может опуститься до -5 градусов.

Из-за ухудшения погодных условий власти не исключают введения режима повышенной готовности.

Ранее мы писали о том, что Россию ждут заморозки, шквалистый ветер и град.