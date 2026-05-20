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Синоптики бьют тревогу: Россию ждут заморозки, шквалистый ветер и град

Опубликовано: 20 мая 2026 09:34
 Проверено редакцией
Синоптики бьют тревогу: Россию ждут заморозки, шквалистый ветер и град
Синоптики бьют тревогу: Россию ждут заморозки, шквалистый ветер и град
Legion-Media
На смену жаре придёт непогода.

Россия готовится к резким погодным контрастам. Пока одни регионы накрывает аномальная жара, другие столкнутся с заморозками, сильными грозами и опасным ветром.

Тюменская область

На юге Тюменской области в ночь на 21 и 22 мая температура может опуститься до -5 градусов. Об этом предупредили в МАКС РСЧС региона.

Местами ожидаются заморозки до 0…-5 градусов. В самой Тюмени ночью прогнозируют около +7, а днём воздух прогреется лишь до +14 градусов.

Москва: после жары придут мощные грозы

В столице почти до конца недели сохранится аномальная жара — температура поднимется до +29…+32 градусов.

Однако уже во второй половине пятницы, 22 мая, ситуация резко изменится. Синоптики предупреждают о сильных грозах, ливнях и шквалистом ветре до 15-18 метров в секунду.

После прохождения фронта ветер сменит направление, а жара начнёт отступать. В выходные температура снизится до более комфортных +23…+24 градусов.

Челябинская область

20 и 21 мая регион накроют очень сильные дожди, мощные ливни и грозы. Местами возможен крупный град, а порывы ветра при грозах достигнут 25 метров в секунду.

Спасатели предупреждают о риске подтоплений. Из-за обильных осадков возможен резкий подъём уровня воды в реках, прудах и водохранилищах.

При этом после прохождения холодного фронта в области сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее мы писали о том, что Санкт-Петербург объявил "жёлтый" уровень погодной опасности.

Автор:
Александр Асташкин
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