Синоптики бьют тревогу: Россию ждут заморозки, шквалистый ветер и град

Россия готовится к резким погодным контрастам. Пока одни регионы накрывает аномальная жара, другие столкнутся с заморозками, сильными грозами и опасным ветром.
Тюменская область
На юге Тюменской области в ночь на 21 и 22 мая температура может опуститься до -5 градусов. Об этом предупредили в МАКС РСЧС региона.
Местами ожидаются заморозки до 0…-5 градусов. В самой Тюмени ночью прогнозируют около +7, а днём воздух прогреется лишь до +14 градусов.
Москва: после жары придут мощные грозы
В столице почти до конца недели сохранится аномальная жара — температура поднимется до +29…+32 градусов.
Однако уже во второй половине пятницы, 22 мая, ситуация резко изменится. Синоптики предупреждают о сильных грозах, ливнях и шквалистом ветре до 15-18 метров в секунду.
После прохождения фронта ветер сменит направление, а жара начнёт отступать. В выходные температура снизится до более комфортных +23…+24 градусов.
Челябинская область
20 и 21 мая регион накроют очень сильные дожди, мощные ливни и грозы. Местами возможен крупный град, а порывы ветра при грозах достигнут 25 метров в секунду.
Спасатели предупреждают о риске подтоплений. Из-за обильных осадков возможен резкий подъём уровня воды в реках, прудах и водохранилищах.
При этом после прохождения холодного фронта в области сохранится высокая пожарная опасность.
Ранее мы писали о том, что Санкт-Петербург объявил "жёлтый" уровень погодной опасности.