Городовой / Новости Петербурга / Погодный баттл: синоптики обещают Москве третий рекорд жары, а Петербургу — грозы и похолодание
Погодный баттл: синоптики обещают Москве третий рекорд жары, а Петербургу — грозы и похолодание

Опубликовано: 21 мая 2026 08:55
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Погода в Северной столице продолжает портиться.

Пока Петербург достает зонты, Москва изнывает от жажды. Две столицы сегодня оказались в совершенно разных погодных мирах.

В Петербурге: грозы и резкое похолодание

В Северную столицу пришел холодный фронт из Баренцева моря. Солнце еще выглядывает, но это ненадолго. Во второй половине дня по городу ударят короткие дожди и грозы, сообщает синоптик Михаил Леус.

Сегодня еще терпимо — около +21°C. Уже в пятницу температура рухнет до +15…+17°C. Если планируете прогулку, берите ветровку и зонт: северо-западный ветер при грозе может быть довольно резким.

В Москве: аномальная жара и погоня за рекордами

В столичном регионе ситуация обратная. Москва попала под влияние барического гребня (области высокого давления), который буквально «поджаривает» город.

Столбики термометров снова штурмуют отметку +30°C. Сегодня Москва может побить температурный рекорд 10-летней давности.

В 2014 году в этот день было +29,2°C, и сегодня этот показатель, скорее всего, останется в прошлом. Это будет уже третий температурный рекорд подряд за неделю.

Почему такая разница?

Все дело в расположении. Петербург оказался на пути холодного атмосферного фронта, который несет влагу и прохладу с севера. Москва же «застряла» на окраине мощного антициклона, который закачивает раскаленный воздух.

Ранее «Городовой» рассказывал о похолодании в Петербурге.

