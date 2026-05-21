Погодный баттл: синоптики обещают Москве третий рекорд жары, а Петербургу — грозы и похолодание
Пока Петербург достает зонты, Москва изнывает от жажды. Две столицы сегодня оказались в совершенно разных погодных мирах.
В Петербурге: грозы и резкое похолодание
В Северную столицу пришел холодный фронт из Баренцева моря. Солнце еще выглядывает, но это ненадолго. Во второй половине дня по городу ударят короткие дожди и грозы, сообщает синоптик Михаил Леус.
Сегодня еще терпимо — около +21°C. Уже в пятницу температура рухнет до +15…+17°C. Если планируете прогулку, берите ветровку и зонт: северо-западный ветер при грозе может быть довольно резким.
В Москве: аномальная жара и погоня за рекордами
В столичном регионе ситуация обратная. Москва попала под влияние барического гребня (области высокого давления), который буквально «поджаривает» город.
Столбики термометров снова штурмуют отметку +30°C. Сегодня Москва может побить температурный рекорд 10-летней давности.
В 2014 году в этот день было +29,2°C, и сегодня этот показатель, скорее всего, останется в прошлом. Это будет уже третий температурный рекорд подряд за неделю.
Почему такая разница?
Все дело в расположении. Петербург оказался на пути холодного атмосферного фронта, который несет влагу и прохладу с севера. Москва же «застряла» на окраине мощного антициклона, который закачивает раскаленный воздух.
