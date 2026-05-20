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Рекорды 1948 года и аномалия в Петербурге: синоптики рассказали, как погода переписывает историю прямо сейчас

Опубликовано: 20 мая 2026 09:26
 Проверено редакцией
Рекорды 1948 года и аномалия в Петербурге: синоптики рассказали, как погода переписывает историю прямо сейчас
Рекорды 1948 года и аномалия в Петербурге: синоптики рассказали, как погода переписывает историю прямо сейчас
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Сегодня город на Неве вернется к климатической норме.

Вчера в Петербурге было настоящее пекло. Город официально пережил самый жаркий день с начала года — столбики термометров подскочили до +30,9°. Это на 11 градусов выше нормы, сообщает синоптик Михаил Леус.

Но сегодня всё изменилось.

В город пришел холодный фронт. Он принес долгожданную прохладу, облака и кратковременные дожди. Если вчера мы плавились, то сегодня погода идеальная для прогулок: в Петербурге будет около +20…+22°.

В Ленобласти кое-где еще прогремит гроза, но вчерашнего зноя уже не будет.

Россия ставит температурные рекорды

Пока Петербург остывает, остальная часть европейской России продолжает «поджариваться». Прошлый вторник стал днем массовых рекордов — их зафиксировали более чем в 20 городах.

Вот самые яркие цифры:

  • Псков стал лидером среди областных центров — там жахнуло до +32°.
  • В Ижевске пал рекорд 1948 года. Почти 80 лет такой жары там не видели!
  • Самым жарким местом стала Шарья (Костромская область) — там воздух прогрелся до +32,4°.

Жара обновила максимумы в Казани, Перми, Владимире и даже в северной Вологде. Метеорологи говорят, что это еще не конец: сегодня «тепловая летопись» страны пополнится новыми именами.

Почему так жарко?

Обычно такая погода характерна для июля, а не для июня. Причина — огромный антициклон, который завис над страной.

Он работает как гигантская линза, притягивая горячий воздух с юга и не пропуская холод. Петербургу повезло — западный ветер смог «пробить» эту стену и принес морскую свежесть.

Что ждет нас завтра?

В четверг, 20 июня, погода в Петербурге останется комфортной. Ночью будет свежо (+10…+12°), а днем — приятные +21…+23°. Местами возможны небольшие дожди и грозы, так что зонтик лучше держать под рукой.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Северной столице объявили желтый уровень опасности.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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