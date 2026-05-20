Рекорды 1948 года и аномалия в Петербурге: синоптики рассказали, как погода переписывает историю прямо сейчас

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Россия раскололась надвое: одни регионы будут плавиться от жары, другие кутаться в куртки

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Погодный баттл: синоптики обещают Москве третий рекорд жары, а Петербургу — грозы и похолодание

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Гроза подкрадется к вечеру: синоптик рассказал, как погода в Петербурге сменит дождевой фронт на жару в +29°

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От тотальной жары до заморозков: какая погода будет в России с 17 по 21 мая

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Куда поехать отдыхать в июле 2026 года - направления для тех, кто не любит жару: находятся в России

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