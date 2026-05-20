Рекорды 1948 года и аномалия в Петербурге: синоптики рассказали, как погода переписывает историю прямо сейчас

Вчера в Петербурге было настоящее пекло. Город официально пережил самый жаркий день с начала года — столбики термометров подскочили до +30,9°. Это на 11 градусов выше нормы, сообщает синоптик Михаил Леус.
Но сегодня всё изменилось.
В город пришел холодный фронт. Он принес долгожданную прохладу, облака и кратковременные дожди. Если вчера мы плавились, то сегодня погода идеальная для прогулок: в Петербурге будет около +20…+22°.
В Ленобласти кое-где еще прогремит гроза, но вчерашнего зноя уже не будет.
Россия ставит температурные рекорды
Пока Петербург остывает, остальная часть европейской России продолжает «поджариваться». Прошлый вторник стал днем массовых рекордов — их зафиксировали более чем в 20 городах.
Вот самые яркие цифры:
- Псков стал лидером среди областных центров — там жахнуло до +32°.
- В Ижевске пал рекорд 1948 года. Почти 80 лет такой жары там не видели!
- Самым жарким местом стала Шарья (Костромская область) — там воздух прогрелся до +32,4°.
Жара обновила максимумы в Казани, Перми, Владимире и даже в северной Вологде. Метеорологи говорят, что это еще не конец: сегодня «тепловая летопись» страны пополнится новыми именами.
Почему так жарко?
Обычно такая погода характерна для июля, а не для июня. Причина — огромный антициклон, который завис над страной.
Он работает как гигантская линза, притягивая горячий воздух с юга и не пропуская холод. Петербургу повезло — западный ветер смог «пробить» эту стену и принес морскую свежесть.
Что ждет нас завтра?
В четверг, 20 июня, погода в Петербурге останется комфортной. Ночью будет свежо (+10…+12°), а днем — приятные +21…+23°. Местами возможны небольшие дожди и грозы, так что зонтик лучше держать под рукой.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Северной столице объявили желтый уровень опасности.