Самые красивые города Карелии - в них должен побывать каждый турист: влюбитесь с первого взгляда

Республика Карелия состоит не только из озер и лесов, но и городов. На территории насчитывается 13 городов, несколько из них стоит выделить из-за красоты, уникальности архитектуры и других преимуществ.

Legion-Media

Город является столицей республики. Он был основан в 1703 году, когда на территории были найдены залежи железа. На данный момент город является "заповедником" архитектуры. Здесь можно увидеть множество зданий, которые относятся к сталинскому ампиру. Особую ценность представляет железнодорожный вокзал, гостиница "Северная", особняки на проспекте Ленина.

Legion-Media

"Этот населенный пункт является одним из старейших в РФ — ему практически 900 лет. Олонец стоит у слияния рек Олонки и Мегреги, поэтому визитная карточка города — деревянные мосты. Олонец — резиденция Паккайне, карельского Морозца. Каждый год 1 декабря в городе проходят Олонецкие игры Дедов Морозов", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Этот город является самым северным в Карелии. Часть Кеми располагается на острове Лепостров. Тут можно увидеть Успенский собор из дерева, посетить поселок Рабочеостровск.

Legion-Media

В этом городе можно увидеть каменные здания, которые были спроектированы и построены финскими архитекторами. Из-за этого здесь создается атмосфера Хельсинки. Из Сортавалы можно отправиться в природный парк "Рускеала", который знаменит своими пещерами, карьерами, водопадами.

"Я несколько раз была в Петрозаводске. Город удивил своей атмосферностью, красивыми зданиями. Признаюсь, что мне не хотелось отсюда уезжать. Особенно меня впечатлил местный вокзал. Это не вокзал, а музей какой-то", - заявила Полина Аксенова.