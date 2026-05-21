Герани до 30 мая – обязательно: внесли под корень подкормку – и даже ленивая штампует бутоны как заведенная

Герань пользуется большой популярностью среди российских цветоводов благодаря своей неприхотливости и эстетической привлекательности. Несмотря на это, для поддержания оптимального роста и цветения пеларгония требует регулярных подкормок, особенно в весенний период.
Эффективная подкормка в домашних условиях
Агроном Ксения Давыдова рассказала о существовании эффективного способа приготовления удобрения в домашних условиях. Для этого потребуется два аптечных препарата: нашатырный спирт и янтарная кислота.
В один литр теплой воды добавьте две чайные ложки нашатырного спирта и одну таблетку янтарной кислоты. Важно тщательно перемешать раствор до полного растворения всех компонентов.
Как вносить подкормку
Применение этого удобрения осуществляется путем корневого полива герани. Перед внесением подкормки увлажните почву в горшке обычной водой. Процедуру следует проводить один раз в 30 дней. Это способствует улучшению бутонизации и пролонгации периода цветения растения.
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