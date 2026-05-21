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Герани до 30 мая – обязательно: внесли под корень подкормку – и даже ленивая штампует бутоны как заведенная

Опубликовано: 21 мая 2026 00:12
 Проверено редакцией
Герани до 30 мая – обязательно: внесли под корень подкормку – и даже ленивая штампует бутоны как заведенная
Герани до 30 мая – обязательно: внесли под корень подкормку – и даже ленивая штампует бутоны как заведенная
Городовой ру
Весенняя подкормка герани

Герань пользуется большой популярностью среди российских цветоводов благодаря своей неприхотливости и эстетической привлекательности. Несмотря на это, для поддержания оптимального роста и цветения пеларгония требует регулярных подкормок, особенно в весенний период.

Эффективная подкормка в домашних условиях

Агроном Ксения Давыдова рассказала о существовании эффективного способа приготовления удобрения в домашних условиях. Для этого потребуется два аптечных препарата: нашатырный спирт и янтарная кислота.

В один литр теплой воды добавьте две чайные ложки нашатырного спирта и одну таблетку янтарной кислоты. Важно тщательно перемешать раствор до полного растворения всех компонентов.

Как вносить подкормку

Применение этого удобрения осуществляется путем корневого полива герани. Перед внесением подкормки увлажните почву в горшке обычной водой. Процедуру следует проводить один раз в 30 дней. Это способствует улучшению бутонизации и пролонгации периода цветения растения.

Ранее мы рассказали, чем подкормить антуриум.

Автор:
Ксения Давыдова
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