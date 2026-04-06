Чем Турция лучше Египта - дело не только в климате: россияне согласятся с этими причинами

Почему Турция больше ценится среди россиян, чем Египет

Самыми популярными направлениями среди российских туристов остаются Турция и Египет. Туристов привлекают дешевые цены, большое количество развлечений, море и отели. Если сравнивать эти страны, то можно прийти к выводу, что Турция все-таки выигрывает по количеству преимуществ. На это нашлись определенные причины.

Сервис

Считается, что сервис в Турции выше уровнем, чем в Египте. На родине султана Сулеймана всегда отмечается более качественное обслуживание. Турция привлекает туристов чистыми номерами, разнообразными блюдами на шведских столах, безопасной едой вне отеля.

В Египте система «все включено» чаще всего является более простой. Туристы нередко жалуются на грязь в номерах, на улицах и т.д.

Пляжи

Изначально может показаться, что пляжи Египта должны иметь больше преимуществ, но это не так. В Турции нет проблем с входом в воду, так как дно обычно является песчаным. В некоторых местах есть галька, но это не сравнится с кораллами в Красном море. Заходить в воду в Египте возможно только в специальных тапочках из-за кораллов, ежей и т.д. Опасность там может поджидать на каждом шагу.

Климат

В Турции более мягкий климат, который чем-то напоминает российский. В летние месяцы в Египте очень жарко, что отрицательно сказывается на многих туристах.

Безопасность в городе

Турцию принято считать безопасной страной, ведь здесь можно спокойно гулять по улицам даже в темное время суток. При отдыхе в египетских отелях путешественников сразу предупредят, что за туристические зоны лучше не выходить.

Достопримечательности

В Турции намного больше достопримечательностей, при этом посещать их вполне комфортно, чего нельзя сказать о Египте, сообщает «Тревелбелка».

