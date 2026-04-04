Про Исландию и Гавайи пора забыть: пляжи с угольно-черным песком есть и в России - где находятся

Уникальные пляжи с черным песком на территории России

Принято считать, что пляжи с черным песком можно найти на Гавайях, в Исландии, Новой Зеландии, из-за чего некоторые россияне стремятся туда попасть ради уникальных кадров. Но выезжать из страны не нужно, ведь и на территории России есть побережья с вулканическим песком. Где они находятся?

Остров Итуруп, Курилы

Здесь черный песок состоит из титаномагнетитовых частичек, ведь в его составе достаточное количество магнитного железняка. Именно поэтому стоит брать с собой на пляж магнит. Темный песок прекрасно сочетается с белыми скалами из пемзы. С одной из сторон можно увидеть шестигранные столбы, которые были созданы природой из магмы.

«Добраться до Итурупа получится на самолёте. Сначала нужно долететь из Москвы до Южно-Сахалинска, а затем пересесть на рейс до Курильска — крупнейшего города острова. Такие перелёты совершает авиакомпания «Аврора»», - сообщает портал «Яндекс-Путешествия».

Халактырский пляж, Камчатка

Пляж расположен всего в нескольких километрах от Петропавловска-Камчатского, поэтому добраться сюда просто. На солнце песок имеет графитовый оттенок. Здесь часто отдыхают туристы с палатками. Среди путешественников пользуется популярностью хождение по горячему песку.

Белиджи, Дагестан

Пляж с черным песком расположен в 26 км от Дербента, возле поселка Белиджи. Побережье Каспийского моря в этом месте практически ничем не отличается от пляжей на Камчатке и Курилах. Когда песок намокает, то он начинает напоминать мазут из-за насыщенного оттенка.

Посёлок Приморский, Дагестан

Пляж находится в 62 км от Дербента. Рядом расположена граница с Азербайджаном. Локация уникальна не только черным песком, но и Самурским лесом – заповедной территорией, где можно найти лианы и черепах.

