Торт без выпечки за 15 минут: сгущенка, сметана и печенье – и обалденный десерт готов

Когда хочется сладкой домашней выпечки, необязательно тратить полдня на запекание торта. Есть варианты «для ленивых», которые готовятся из простых ингредиентов – и съедаются за пару минут. Рецептом такого быстрого тортика поделился Дмитрий Змиевский.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- сметана 25% – 600 г;
- сгущенное молоко – 200 мл;
- молоко – 150 мл;
- шоколад – 180 г;
- шоколадное печенье – 500 г;
- растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления
Перемешайте сгущенное молоко со сметаной – это будет крем. Каждое печенье следует обмакнуть в молоко и выложить в форму. Сверху выложите слой сметанно-сгущенного крема, затем еще раз – слой печенья, и еще раз – слой крема, и повторите. Всего должно получиться 3 слоя.
Шоколад растопите в микроволновке и добавьте в емкость с ним растительное масло. Подождите, пока шоколад не остынет до комнатной температуры, после чего покройте им торт.
Уберите десерт в холодильник минут на 10 для застывания шоколада. После этого можно смело подавать его на стол – дополнительного времени для пропитки не требуется.
