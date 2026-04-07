Торт без выпечки за 15 минут: сгущенка, сметана и печенье – и обалденный десерт готов

Опубликовано: 7 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Как приготовить торт на скорую руку из простых ингредиентов

Когда хочется сладкой домашней выпечки, необязательно тратить полдня на запекание торта. Есть варианты «для ленивых», которые готовятся из простых ингредиентов – и съедаются за пару минут. Рецептом такого быстрого тортика поделился Дмитрий Змиевский.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • сметана 25% – 600 г;
  • сгущенное молоко – 200 мл;
  • молоко – 150 мл;
  • шоколад – 180 г;
  • шоколадное печенье – 500 г;
  • растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

Перемешайте сгущенное молоко со сметаной – это будет крем. Каждое печенье следует обмакнуть в молоко и выложить в форму. Сверху выложите слой сметанно-сгущенного крема, затем еще раз – слой печенья, и еще раз – слой крема, и повторите. Всего должно получиться 3 слоя.

Шоколад растопите в микроволновке и добавьте в емкость с ним растительное масло. Подождите, пока шоколад не остынет до комнатной температуры, после чего покройте им торт.

Уберите десерт в холодильник минут на 10 для застывания шоколада. После этого можно смело подавать его на стол – дополнительного времени для пропитки не требуется.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить цикорий с апельсиновым соком, медом и специями.

Автор:
Татьяна Идулбаева
