Цикорий + еще 2 ингредиента + 2 специи – и согревающий напиток готов: станет вашим фаворитом – влюбитесь с первого глотка

Вкусный и ароматный напиток, который готовится за 5 минут, – это цикорий с апельсиновым соком, медом и молотыми специями. По вкусу он напоминает кофе и глинтвейн. Рецептом поделилась шеф-редактор портала «Лайфхакер» Алина Лебедева.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- цикорий – 2 ч. л.;
- молотый имбирь – пара щепоток;
- молотая корица – ¼ ч. л.;
- кипяток – 200 мл;
- 1 апельсин;
- мед – 1 ч. л.;
- гвоздика – 1 шт.
Также нужна вместительная кружка для приготовления напитка.
Способ приготовления
Добавьте в кружку цикорий, молотые имбирь и корицу. Залейте кипятком, все хорошо перемешайте и оставьте на 5 минут.
Затем добавьте в напиток мед, снова все перемешайте и влейте свежевыжатый апельсиновый сок.
Лайфхак: чтобы раскрыть все ингредиенты, можно добавить их в сотейник и медленно прогреть на плите. Вариант с кружкой – для тех, кто не хочет ждать.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить фруктовый пирог всего за полчаса.