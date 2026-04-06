Цикорий + еще 2 ингредиента + 2 специи – и согревающий напиток готов: станет вашим фаворитом – влюбитесь с первого глотка
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Цепные мосты, построенные в 1853 году: уникальное сооружение в российской провинции — где находится переправа Полезное
В апреле обрежьте вишню так – и грибок ринется прочь: как спасти дерево от монилиоза Полезное
Санкт-Петербург чистит улицы от машин: как город борется с заброшенным автопарком Город
Не клумба, а рубиновый ковер: какие красные однолетники должны быть на каждом участке - краше роз и пионов Полезное
Почему Невский район получил такое название? Вопросы о Петербурге
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Цикорий + еще 2 ингредиента + 2 специи – и согревающий напиток готов: станет вашим фаворитом – влюбитесь с первого глотка

Опубликовано: 6 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Необычный способ приготовления привычного цикория за 5 минут

Вкусный и ароматный напиток, который готовится за 5 минут, – это цикорий с апельсиновым соком, медом и молотыми специями. По вкусу он напоминает кофе и глинтвейн. Рецептом поделилась шеф-редактор портала «Лайфхакер» Алина Лебедева.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • цикорий – 2 ч. л.;
  • молотый имбирь – пара щепоток;
  • молотая корица – ¼ ч. л.;
  • кипяток – 200 мл;
  • 1 апельсин;
  • мед – 1 ч. л.;
  • гвоздика – 1 шт.

Также нужна вместительная кружка для приготовления напитка.

Способ приготовления

Добавьте в кружку цикорий, молотые имбирь и корицу. Залейте кипятком, все хорошо перемешайте и оставьте на 5 минут.

Затем добавьте в напиток мед, снова все перемешайте и влейте свежевыжатый апельсиновый сок.

Лайфхак: чтобы раскрыть все ингредиенты, можно добавить их в сотейник и медленно прогреть на плите. Вариант с кружкой – для тех, кто не хочет ждать.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить фруктовый пирог всего за полчаса.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью